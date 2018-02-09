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Sigara paketlerine 'tek tip' uygulaması başlıyor!

09 Şubat 2018 12:47

Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, sigara paketlerinde 'tek tip' uygulamasına gidileceğini duyurarak, "Önümüzdeki günlerde kamuoyuyla paylaşacağız. Paketler, reklam unsuru oluşturmamalı. Kolay ulaşılmamalı. İnsanlarda bu işi alma ihtiyacı doğuracak, kullananların aklına düşürmemeli. Bunun için her türlü tedbiri almalıyız" dedi.

Sigara paketlerine 'tek tip' uygulaması başlıyor!

 Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, sigara paketleriyle ilgili çalışmaları olduğunu belirterek, "Paketlerin reklam unsuru oluşturmaması, kolay ulaşılmaması, kullananların aklına düşmemesi için her türlü tedbiri alacağız." dedi.  Antalya'da düzenlenen '2018 Yılı Değerlendirme Toplantısı'nın açılışına katılan Bakan Demircan, toplantının açılışının ardından düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Afrin'e yönelik başlattığı 'Zeytin Dalı Harekatı' kapsamında, Kilis ve Hatay'a yaptığı ziyareti değerlendiren Demircan, "Bu mücadelede hizmet veren sağlık çalışanlarımızın durumlarını, ihtiyaçlarını yerinde görmek ve değerlendirmek için ziyarette bulunduk. Morallerini çok yüksek bulduk. Arkadaşlarımız, üzerlerine düşen görevleri fevkalade kaliteli bir şekilde yerine getiriyor. Bütün şehitlerimize Cenab-ı Hak'tan rahmet diliyorum. Ülkemizin karşı karşıya kaldığı saldırıya karşı bedenini siper eden gazilerimize acil şifalar diliyorum" dedi.

 
'HAREKATTA PROFESÖR- DOÇENT DÜZEYİNDE HİZMET VERİLİYOR'
 
Bölgedeki izlenimlerini de anlatan Bakan Demircan, Suriye'den yeni göç dalgası görülmediğini belirterek, Terör mücadelesine katılan kahraman askerlerimizin sağlık ihtiyaçlarını giderme noktasında hiçbir noksanımız yok. Orada güzel, tıkır tıkır işleyen bir sistemimiz var. Sevklerden ilk müdahalelere, hastanelerdeki bakımlara varıncaya kadar, bölgedeki uzman kadrolarımız tamamen takviye edildi. Ankara ve İstanbul'dan alanında uzman hocalarımız, profesör, doçent düzeyinde hocalarımız bölgede hizmet veriyor. UMKE özellikle çok başarılı hizmet veriyor. Onları da ziyaret ettik ve şu an için bir sorun yok ve olmayacak da inşallah" diye konuştu.
 
'YENİ MODELDE ATAMALAR BİTTİ'
 
Sağlık Bakanlığı'nın Türkiye'de sağlık hizmetleri noktasında iyi yere geldiğini belirten Bakan Demircan, bundan sonra kaliteyi daha da geliştirmek ve sürdürülebilirliği yakalamak için önemli reformlar, hamleler yapmaya başlandığını ve bu hamlelerin neticelerinin daha yakından hissedileceğini söyledi. Bu kapsamda, illerde 3 başlılığı tek başlılığa indirdiklerini kaydeden Demircan, Halk Sağlığı Kurumu, Kamu Hastaneler Genel Sekreterliği ve Sağlık Müdürlüğü üçlü sistemi, verimi etkiliyordu. Aynı şekilde ülkemizde 16 Nisan referandumuyla yeni bir dönem başlamıştı. O da çok başlılığı ortadan kaldırmaya yönelik cumhurbaşkanlığı sistemi modeline uygun olarak Sağlık Müdürlüğü modeline geçtik. İllerimizde çok başlılık ortadan kalkmış oldu. Yeni dönem atamaları bitti ve uygulamaları gözden geçireceğiz. Sağlık alanında Türkiye'yi daha ileri taşıyacak adımları atıyoruz" dedi.
 
ACİLLERDE YENİ DÖNEM
 
Acil hizmetlerinde yapılan son yeniliği de anlatan Bakan Demircan, şöyle konuştu:
 
Acille ilgili temel bakış açımız şu şekilde; Vatandaşımız kendisini acil hissediyorsa acilden girer, hekimler tarafından gerekli tedavisi yapılır. Bunun için yapılması gereken birtakım yenilikleri yaptık. Türkiye'de 63 hastanede acil müracaat sayısı 1000'in üzerinde. Acil için bu hastanelerde müracaat eden hastalarımızı kırmızı, sarı ve yeşil alan uygulaması zaten önceden vardı ve daha etkin hale getirildi. Kırmızı alan, bileklik takılıp, zaman kaybetmeden ilgili bölümüne gönderiliyor. Sarı alanda kısa zaman içinde müdahale yapılıp ilgili tedaviye yönlendiriliyor. Daha fazla zaman bekleyebilecek hastalar da yeşil alana ayrılıyordu."
 
HASTANELERE GECE POLİKLİNİK SİSTEMİ
 
Acil müracaatlarında yeşil alan sayısının, yüzde 70'lerde olduğunu aktaran Demircan, "Bu birikime, yığılmaya neden oluyordu. Biz bunu eritmek için gündüz yapılan poliklinik mesaisinin dışında yeni poliklinikler açtık. Mesai kaydırması yaparak 16.00'dan 23.00'e kadar gerekli muayene tetkikleri ve tedavileri planlanıyor. Bu şekilde hem hastalarımız fazla beklememiş hem de yığılma olmamış oluyor. Mesai kaydırmasının yanı sıra mekan sorununu çözmek için de girişimleri başlattık. Tüm hastanelerimizin acilleri elden geçiriliyor. Mekan sorunu varsa, dar bir mekanda hizmet alıyorsa çözmek için çalışmalarımız sürüyor. Bu uygulama hayata geçeli bir hafta oldu ve olumlu sonuçlar almaya başladık, önümüzdeki hafta daha iyi sonuçlar almaya başlayacağız" diye konuştu. 
 
YOĞUN BAKIM VE RANDEVU SİSTEMLERİ DÜZENLENECEK
 
Yoğun bakım yatağı sayısı açısından Türkiye'nin, Avrupa ortalamasında iyi yerde olduğunu; ama hekimlerin, hastaları yoğun bakım yatağında normalden fazla tuttuğuna yönelik emareler bulunduğunu belirten Demircan, bu nedenle boş yatak sıkıntısı yaşanabildiğini kaydetti. Bunlarla ilgili gerekli düzenlemelerin yapıldığına da değinen Demircan, randevu sisteminin daha etkin ve verimli işletileceğini, polikliniklerde uzun zamana randevu verilmesinin önüne geçileceğini dile getirdi.
 
'SİGARAYI BIRAKMA GÜNÜ' HATIRLATMASI
 
9 Şubat'ın Sigarayı Bırakma Günü olduğunu hatırlatan Bakan Demircan, "Gördüm ki sevindirici bir durum, buradaki arkadaşlar sigara içmiyorlarmış. Sigara halk sağlığı, insan sağlığı için bir tehdit. Sigaranın hiçbir faydalı tarafı yok. Bu zararlıyı milletimiz en hızlı bir şekilde bırakıp kurtulmalı. Bu konuda yapılmış düzenlemeleri ve uygulamaları takip ediyoruz. Yeni düzenlemeler de önümüzdeki günlerde yapılacak" dedi.
 
SİGARA PAKETLERİNE 'TEK TİP' UYGULAMASI
 
Sigara paketleri için 'tek tip' uygulaması getirileceğini ve buna yönelik çalışma yapıldığını açıklayan Bakan Demircan, "Önümüzdeki günlerde onu kamuoyuyla paylaşacağız. Paketler, yani reklam unsuru oluşturmamalı. Kolay ulaşılmamalı, insanlarda bu işi alma ihtiyacı doğuracak, o kullananların aklına düşürmemeli. Bunun için her türlü tedbiri almalıyız. Alo 172 hattımız sigarayı bırakma noktasında hizmet veriyor ve 'Ben sigarayı bırakmak istiyorum' diyerek bu hatta müracaat edebilirler. Onlara her türlü destek sağlanır. Sigarayla mücadele noktasında hakikaten toplum olarak ısrarcı olalım" diye konuştu.
 
26 MİLYONUN YÜZDE 70'İ BIRAKTI
 
Bakanlık yetkililerince, 2010 yılında uygulamaya geçirilen 'Alo 172 Sigarayı Bırakma Destek Hattı'na bugüne kadar toplam 26 milyon 148 bin 436 kişinin başvuru yaptığı belirtildi. Başvuru yapanların tümüne sigarayı bırakmaları için gerekli her türlü desteğin verildiği kaydedilerek, 26 milyonu aşkın kişiden 'sigarayı bırakma başarı oranı'nın yüzde 70 civarında olduğu bildirildi.
 
ÜNİVERSİTE HASTANELERİNİN BORÇ SORUNU
 
Öte yandan Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nin içinde bulunduğu borç krizi sorulan Bakan Demircan, "Sadece Akdeniz Üniversitesi'ne ait bir sorun değil, üniversite hastanelerimizin ödeme zorluklarını hükümet olarak biliyoruz. Bu konuda çalışmalar da var, üniversitelerle ve YÖK'le birlikte devam ediyor. Elbette bir şekilde inşallah bu çözülecek ama şu anda üniversitelerimizdeki bu ödeme zorluğu devam ediyor. Üniversitelerle birlikte beraber çözeceğiz" diye konuştu. 

 

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Okuyucu Yorumları15 yorum
  • 144 Oy
    Sizin gibilerin yaşattigi stresten sigarayı üç pakete cikarttim
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  • 108 Oy
    bir sigaramız var ona karışmayın bari
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  • 77 Oy
    ben bıraktım çok şükür. darısı içenlerin başına
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  • 83 Oy
    sigara ve içkiye zam yapmassan hanedanın geliri ne olacak diyanet bakanlar nereden maaş alacak sarayın masrafları nasıl karşılanacak bak ben kaçak içiyom 3.5 tl normal sigara 14 tl millici tiryakiler size çalışıyor yani şöyle millici şirketler vergi veriyor millici olmayanlar singapurda manda maltada şirket kuruyor bunlar kim ifşa etseniz vergi kaçıranları olmazmı
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  • 33 Oy
    bırakın boş işlerle ugraşmayı onu icecek reklamına bakmıyo
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  • 27 Oy
    sayın bakanım ameliyatlarda kullanolan malzemelerin kalitesini de ele aldanız taklit ve çin malları cirit atıyor kaliteyi kim takip ediyor
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  • 25 Oy
    İnsanların sağlığını çok düşünüyor isen kapatırsın fabrikaları olur biter
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  • 23 Oy
    Önce kendiniz bi bırakın ! Kim içer garibanı içer, doktoru içer mühendisi içer milletvekili içer askeri içer polisi içer öğretmeni içer sanki tek halk içiyor :))
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  • 19 Oy
    siz milleti bıraktığını sanın değirmen gitmiş şakşakını arıyorsunuz...çatır çatır kaçak tütün ve sigara satılıyo siz neyin derdindesiniz vatandaş olarak anlamış değilim...kaçak tütün ve sigaraya ne yapmayı düşünüyorsunuz sayın bakan her taraf tütüncü dolu bakkal market adı altında barzani si garaları ve kaçak tütün satılıyo neyapacaksınız bu güne kadar ne yaptınız...
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  • 18 Oy
    Yasak ne kadar arttırılırsa, kullanım ve sigaraya başlama oranı da o akdar çok artar.
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  • 31 Oy
    İsterseniz içerisine fare bacağı, Kurbağa dışkısı koyun. Bizim milletimize fark etmez. Alırız biz.
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  • 20 Oy
    BIRAKIN BOŞ ŞEYLERLE UĞRAŞMAYI ARTIK İLK OKULA GİDEN COCUKLAR BİLE SİGARA İÇİYOR KAPALI ALANLARDA MİLLET PÜFÜRDETİYOR SİZ NEYİN LAFINI EDİYORSUNUZ.
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  • 12 Oy
    siz yapın millet daha çok içer.siz hala Türk Milletinin bu tarz olaylarda mantığını anlamadınızmı?Hayranım size Bakanlarım
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  • 14 Oy
    bu zararlı oldurucu madde yerıne ağaç dık
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  • 136 Oy
    Yasaklansın artık bıktık bunların sigarsından yolda Yürüyemiyoruz bu keşler yüzünden
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