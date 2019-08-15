Sigaradan alınan asgari maktu vergi tutarı arttı

Bir paket sigara içindeki her bir dal sigaradan alınan asgari maktu vergi tutarı, 4 Temmuz'da 0,2679 TL'den 0,2895 TL'ye çıkmıştı. Böylece bir paket sigaradan alınan asgari maktu vergi tutarı 5.35 liradan 5.79 liraya yükselmişti.

Asgari maktu vergi tutarı 0,3899 TL olunca paket başına asgari maktu vergi tutarı 7.8 TL oldu.

Sigaranın vergi oranı yüzde 67, maktu vergi tutarı ise 0,4539 TL olarak korundu.

Asgari maktu vergi tutarındaki artışın fiyatlara nasıl yansıyacağı ise firmalara bağlı.



