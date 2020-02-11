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Siyah ay çekirdeğinde koronavirüs tedbiri

EKONOMİ HABERLERİ  | 11.02.2020 11:12 | Son Güncelleme

Çin'den ithal edilen siyah ay çekirdeği, koronavirüs salgını endişesinin deniz taşımacılığına yansımasıyla tedbiren gümrüklerde bekletiliyor.

Siyah ay çekirdeğinde koronavirüs tedbiri

Tüm Kuruyemiş Sanayicileri ve İş Adamları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Hüsamettin Karaman, AA muhabirine, Türkiye'de son iki yılda, beyaz ay çekirdeği tüketimi düşerken siyah ay çekirdeği tüketiminin arttığını söyledi.

Türkiye'de geçen yıl yaklaşık 120 bin ton siyah ay çekirdeği tüketildiğini belirten Karaman, söz konusu tüketimin büyük çoğunluğunun Çin'den ithal edildiğini aktardı.

Karaman, Çin'den düzenli ay çekirdeği ithal edildiğinin altını çizerek, "Koronavirüsten dolayı Çin'den gelen siyah ay çekirdeğinin Mersin Limanı'ndan girişine izin verilmiyor. Şu anda limanda bekletiliyor. Bekletilen ürünler 2 ay önce yüklendi. Yani koronavirüsle bir çakışması yok. Geldiği bölgeye de bakıldığında, koronavirüs olan yerden farklı bir bölgeden geliyor. Bilimsel verilere dayanılarak bu işin çözülmesini istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Limanda bekletilen siyah ay çekirdekleriyle ilgili gerekli tetkiklerin yapılmasını istediklerini belirten Karaman, problemsiz ürünlerin piyasaya sürülmesini, sorunlu ürünlerin ise imha edilmesini talep ettiklerini kaydetti.

Karaman, söz konusu ürünlerin sıcaklılar yükselene kadar dayanabileceğinin altını çizerek, "Siyah ay çekirdeklerinin limanda bekletilme maliyetleri firmalara ciddi gider doğuruyor. Ayrıca bu şirketlerin yurt dışında bağlantıları var. Bu bağlantılar da zarar görüyor. Biz limandaki ürünlerin bırakılacağına inanıyoruz. Ürünler limandan bırakılmadığı takdirde piyasada fiyatlar birden yükselebilir." değerlendirmesinde bulundu.

KAYNAK:AA

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