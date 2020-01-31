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Son dakika! Avrasya Tüneli geçiş ücretlerine zam

EKONOMİ HABERLERİ  | 31.01.2020 21:42 | Son Güncelleme

Avrasya Tüneli İnşaat ve Yatırım A.Ş., 1 Şubat 2020 saat 00.00 itibarıyla geçerli olmak üzere Avrasya Tüneli tek yön geçiş ücretlerinin otomobiller için 36.40 TL, minibüsler için ise 54.70 olarak belirlendiğini açıkladı. Fiyatlar daha önce otomobiller için 23.30, minibüsler içinse 34.90 TL'ydi.

Son dakika! Avrasya Tüneli geçiş ücretlerine zam

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