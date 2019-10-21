Son dakika! Bakan Albayrak'tan TRT World Forum'da önemli açıklamalar

İşte Bakan Albayrak'ın açıklamalarından satır başları:

Dünya düzeni sorunlara çare olmuyor. Küresel ekonomik gerileme endişesi var. Yeni düzen karşılıklı saygıya dayalı olmalı. 2030'a kadar Hindistan ve Çin'in milli geliri G-7'den daha fazla olacak. Artık petrol satın alma anlaşmaları bile ülkeler arasında ABD dolarından bağımsız olarak imzalanıyor.

"GEÇEN YILA GÖRE CARİ FAZLADA REKOR KIRDIK"

Türkiye dünyanın 16. en büyük ekonomisi. 17 senede Türkiye ulaşım ve iletişimde çok güçlü bir altyapı oluşturdu. Ekonomi iç ve dış şoklara karşı önemli bir direniş gösterdi. Türkiye geçen yıla göre cari fazlada rekor kırdı. Önümüzdeki yıldan itibaren yüzde 5'lik büyüme bekliyoruz.

Yapısal reformları uygulayarak sağlıklık, uygulanabilir ve dengeli bir büyümeyi hedefledik. Pozitif büyüme bekliyoruz. Şu anda enflasyonda yüzde 9.3'lük bir seviyedeyiz. Ekim'de yüzde 9'dan çok daha düşük bir seviyeyi yakalayacağız ve yıl sonunu yüzde 12 gibi bir rakamla kapatmayı hedefliyoruz.

Türkiye'de 3,6 milyon mülteci var. Bölgede DEAŞ ve YPG terörüyle uğraşıyoruz. 40 milyar dolardan fazla harcadık, bu da ekonomiyi etkiliyor.



