FİNANS

Son dakika! Bakan Albayrak'tan TRT World Forum'da önemli açıklamalar

EKONOMİ HABERLERİ  | 21.10.2019 17:47 | Son Güncelleme

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak TRT World Forum'da açıklamalarda bulundu. Albayrak "Ekim'de yüzde 9'dan çok daha düşük bir seviyeyi yakalayacağız ve yıl sonunu yüzde 12 gibi bir rakamla kapatmayı hedefliyoruz" dedi.

Son dakika! Bakan Albayrak'tan TRT World Forum'da önemli açıklamalar

İşte Bakan Albayrak'ın açıklamalarından satır başları:

Dünya düzeni sorunlara çare olmuyor. Küresel ekonomik gerileme endişesi var. Yeni düzen karşılıklı saygıya dayalı olmalı. 2030'a kadar Hindistan ve Çin'in milli geliri G-7'den daha fazla olacak. Artık petrol satın alma anlaşmaları bile ülkeler arasında ABD dolarından bağımsız olarak imzalanıyor.

"GEÇEN YILA GÖRE CARİ FAZLADA REKOR KIRDIK"

Türkiye dünyanın 16. en büyük ekonomisi. 17 senede Türkiye ulaşım ve iletişimde çok güçlü bir altyapı oluşturdu. Ekonomi iç ve dış şoklara karşı önemli bir direniş gösterdi. Türkiye geçen yıla göre cari fazlada rekor kırdı. Önümüzdeki yıldan itibaren yüzde 5'lik büyüme bekliyoruz.

Yapısal reformları uygulayarak sağlıklık, uygulanabilir ve dengeli bir büyümeyi hedefledik. Pozitif büyüme bekliyoruz. Şu anda enflasyonda yüzde 9.3'lük bir seviyedeyiz. Ekim'de yüzde 9'dan çok daha düşük bir seviyeyi yakalayacağız ve yıl sonunu yüzde 12 gibi bir rakamla kapatmayı hedefliyoruz.

Türkiye'de 3,6 milyon mülteci var. Bölgede DEAŞ ve YPG terörüyle uğraşıyoruz. 40 milyar dolardan fazla harcadık, bu da ekonomiyi etkiliyor.


PARTNER Onu bir de çocukken görün Onu bir de çocukken görün
Hazine alacakları 18,2 milyar liraHazine alacakları 18,2 milyar lira
Sağlıkta elektronik alımla yüzde 34 tasarruf sağlandı Sağlıkta elektronik alımla yüzde 34 tasarruf sağlandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
son dakika Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak TRT World Forum

En Çok Okunan Haberler

MSB'den son dakika açıklaması!

MSB'den son dakika açıklaması!

İran'dan Türkiye açıklaması: Reddediyoruz!

İran'dan Türkiye açıklaması: Reddediyoruz!

Artık böyle olacak! 5 Aralık'ta başlıyor

Artık böyle olacak! 5 Aralık'ta başlıyor

Kamu bankalarından yeni kredi destek paketi

Kamu bankalarından yeni kredi destek paketi

O süre 40 dakikaya iniyor!

O süre 40 dakikaya iniyor!

Piyasaların gözü Merkez Bankası'nda

Piyasaların gözü Merkez Bankası'nda

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika! Bakan Albayrak açıkladı: Hakan Atilla Borsa İstanbul Genel Müdürü olarak atandı

Son dakika! Bakan Albayrak açıkladı: Hakan Atilla Borsa İstanbul Genel Müdürü olarak atandı

Hazine alacakları 18,2 milyar lira

Hazine alacakları 18,2 milyar lira

Sağlıkta elektronik alımla yüzde 34 tasarruf sağlandı

Sağlıkta elektronik alımla yüzde 34 tasarruf sağlandı

Lavrov: Türk Akımı’nın ikinci hattı 2020’de hazır olacak

Rusya Türk Akımı ile tarih verdi

Okulların 2020 yılı pansiyon ücretleri belirlendi

Okulların 2020 yılı pansiyon ücretleri belirlendi

Hazine 5,1 milyar lira borçlandı

Hazine 5,1 milyar lira borçlandı

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.