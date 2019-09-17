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Son dakika: BDDK’dan kredi açıklaması

EKONOMİ HABERLERİ  | 17.09.2019 20:01 | Son Güncelleme

BDDK'dan yapılan açıklamaya göre, "Bankalara yıl sonuna kadar beklenen kredi karşılıklarının ayrılması konusunda bildirim yapıldı. Bankaların takip hesabına aktarması gereken kredi tutarı 46 milyar TL" denildi.

Son dakika: BDDK’dan kredi açıklaması

Ayrıntılar geliyor...

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