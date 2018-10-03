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Son dakika...Enflasyon rakamları açıklandı!

EKONOMİ HABERLERİ  | 03.10.2018 09:38 | Son Güncelleme

Türkiye İstatistik Kurumu eylül ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Enflasyon, eylül ayında yüzde 6,30 artarken, yıllık bazda yüzde 24,52 oldu. Kritik veri sonrasında dolar/TL 6,09'u aştıktan sonra 6,07'nin üzerinde işlem görüyor.

Son dakika...Enflasyon rakamları açıklandı!

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2018 yılı eylül ayı enflasyon rakamlarını açıkladı.

Eylül enflasyonu aylık bazda yüzde 6,30 oranında artış gösterdi. Beklenti yüzde 3,46 artacağı yönündeydi.

Yıllık enflasyon ise yüzde 17,90'dan yüzde 24,52 yükselmiş oldu.

Üretici fiyatları aylık bazda yüzde 10,88 artarken, yıllık Yİ-ÜFE yüzde 46,15 oldu.

Bir önceki ay ağustosta enflasyon aylık bazda yüzde 2,3 artmış, yıllık enflasyon da yüzde 15,85'ten yüzde 17,90'a yükselmişti. Aynı dönemde üretici fiyatları yüzde 6,6 artarken yıllık Yİ-ÜFE yüzde 32'yi aşmıştı.

Tüketici fiyat endeksi, Eylül 2018

[2003=100]

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TÜİK'ten yapılan açıklama şu şekilde;

TÜFE’de (2003=100) 2018 yılı Eylül ayında bir önceki aya göre yüzde 6,30, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 19,37, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 24,52 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 13,75 artış gerçekleşti.

Aylık en yüksek artış yüzde 11,41 ile ev eşyası grubunda oldu.

Ana harcama grupları itibariyle 2018 yılı Eylül ayında endekste yer alan gruplardan, ulaştırmada yüzde 9,15, çeşitli mal ve hizmetlerde yüzde 7,42, eğlence ve kültürde yüzde 6,62 ve gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 6,40 artış gerçekleşti.

Aylık en az artış gösteren grup yüzde 0,07 ile alkollü içecekler ve tütün oldu.

Ana harcama grupları itibariyle 2018 yılı Eylül ayında endekste düşüş gösteren grup olmadı. Ana harcama gruplardan alkollü içecekler ve tütün yüzde 0,07 ile en az artış gösteren grup oldu.

Yıllık en fazla artış yüzde 37,28 ile ev eşyası grubunda gerçekleşti.

TÜFE’de, bir önceki yılın aynı ayına göre ulaştırma yüzde 36,61, çeşitli mal ve hizmetler yüzde 30,61, gıda ve alkolsüz içecekler yüzde 27,70 ve konut yüzde 21,84 ile artışın yüksek olduğu diğer ana harcama gruplarıdır.

Aylık en yüksek artış yüzde 8,12 ile TRC1 (Gaziantep, Adıyaman, Kilis)’de oldu

İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflaması (İBBS) 2. Düzey’de bulunan 26 bölge içinde, bir önceki yılın Aralık ayına göre en yüksek artış yüzde 22,88 ile TR90 (Trabzon, Ordu, Giresun, Rize, Artvin, Gümüşhane) bölgesinde, bir önceki yılın aynı ayına göre en yüksek artış yüzde 28,30 ile TR90 (Trabzon, Ordu, Giresun, Rize, Artvin, Gümüşhane) bölgesinde ve on iki aylık ortalamalara göre en yüksek artış yüzde 15,32 ile TR63 (Hatay, Kahramanmaraş, Osmaniye) bölgesinde gerçekleşti.

Eylül 2018’de endekste kapsanan 407 maddeden; 50 maddenin ortalama fiyatlarında değişim olmazken, 339 maddenin ortalama fiyatlarında artış, 18 maddenin ortalama fiyatlarında ise düşüş gerçekleşti.

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Anahtar Kelimeler:
enflasyon TÜİK piyasa dolar tüfe ÜFE

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Okuyucu Yorumları 17 yorum
kriz yokta ,keriz çok bizde
ACABA KRİZ NEDENİYLE ÖNCE İŞE; 600 VEKİLDEN 450 VEKİL SAYISINA DÜŞÜRÜLEREK TASARRUFA MECLİSTEN BAŞLAMAK GEREKMEZ Mİ?
Ver mehteri diyelim, bu millet taş yiyecek saraydakiler zevk yaparken
Ben Allaha havale ediyorum.Milletin anası ağlamış.
Alay edin bakalım milletle.
En az %30 luk enflasyonu %6.30 çıkaran Tuik görevlilerine sesleniyorum. Bu dünyada olmazsa öbür dünyada iki elim yakanızda
tüik %24 olarak açıkladıysa en az % 50'dir. hesaplama da pinpon topu kullanan bir kurumdan da ancak bu beklenir.
cennet gibi ülkeyi soydunuz ne hale getirdiniz sonucu işte budur
akp lilere girisn bu % 25 enflasyon hani 2 ay önce yalan haberle % 10 diyorlardı alayı yalancı bu akp nin yalan arkadaşları olmuş ülkede gerçek enflasyon % 80 be her mal en az 2 katı zamlı
Hadi canım sende Eylül ayı enflasyonu %25 ve üzeri herşeyin fiyatı iki katına çıkmış neye göre bakiyonuz at nalına göremi.
KO ME Dİ. Sadece Doğalgaza,elektriğe yapılan % 9'ar zam bile bu oranın ne denli yanlış olduğunu göstermeye yeter. Çarşı pazar yangın yeri.1 KG domates 12 TL.
BAŞKANIN SÖYLEDİKLERİ DOĞRU DEĞİL Mİ,NEREDESİN MERKEZ BANKASI NEYİ TUTTURDUN ŞİMDİYE KADAR,BEKLENTİYE BAK,GERÇEKLEŞENE BAK.
Allah yâr ve yardımcımız olsun!!!
Emeğin hiç değeri kalmadı daha nereye kadar böyle gidecek
% 25 EFLASYONSA BAGKUR MAAŞLARIDA % 25 ARTMASI GEREKİYOR
Daha fazladır, doğalgaz ve elektirike son iki ay gelen zama bakarsan %50 den üstündedir,
off offfff hiç iyi değil
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