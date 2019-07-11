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Son dakika! İstanbul'da 15 Temmuz'da ulaşım ücretsiz

EKONOMİ HABERLERİ  | 11.07.2019 14:57 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre; İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nin aldığı kararla, toplu taşıma 15 Temmuz, Kurban Bayramı, 30 Ağustos ve okulların açıldığı 9 Eylül günü ücretsiz olacak.

Son dakika! İstanbul'da 15 Temmuz'da ulaşım ücretsiz

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi, bugün İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu başkanlığında saat 13:00'da Saraçhane'deki belediye binasında toplandı. Alınan karar doğrultusunda toplu taşıma, 15 Temmuz, Kurban Bayramı, 30 Ağustos ve okulların açılacağı 9 Eylül'de ücretsiz olacak.

15 TEMMUZ KARARI

AK Parti İBB Grup Başkanvekili Tevfik Göksu ve CHP İBB Grup Başkanvekili Doğan Subaşı'nın ortak imzasıyla verilen teklifte, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde toplu ulaşımın ücretsiz verilmesi istendi.

Teklifte, "15 Temmuz 2016 gecesi aziz milletimiz, sokaklara, meydanlara inerek namlulara, tanklara, helikopterlere, uçaklara karşı sadece imanlarından aldıkları güçle ve çıplak elleriyle bir kez daha istiklali ve istikbali için destansı bir mücadele vermiştir. İradelerini FETÖ terör örgütünün başına teslim eden şer çetesi mensuplarının teşebbüsleri milletin ortak, mücadeleci iradesi ve tüm kurumlarıyla devletin kararlı tutumu karşısında başarısız olmuştur." denildi.

Halkın, 15 Temmuz Milli Birlik ve Demokrasi Günü düzenlenecek olan etkinlik ve anma programları ile benzeri organizasyonlara rahatlıkla iştirak edebilmeleri için 15 Temmuz 2019 Pazartesi günü saat 06.00 ile 16 Temmuz günü 2019 Salı günü saat 06.00 arasında istanbulkart entegrasyonuna dahil tüm toplu ulaşım araçlarında ücretsiz yolculuk yapılabilmesine olanak sağlanması talep edildi.

Teklif, Hukuk-Plan ve Bütçe ile Temel Haklar Komisyonu'nda olumlu bulunarak Meclis'e havale edildi. Meclis'te görüşülen teklif, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu tarafından oylamaya sunuldu.

Tüm üyelerinin oylarıyla kabul edilerek Meclis'ten geçen karara göre, 15 Temmuz Pazartesi günü saat 06.00 ile 16 Temmuz Salı günü saat 06.00 arasında istanbulkart entegrasyonuna dahil olan tüm toplu ulaşım araçları ücretsiz hizmet verecek.

30 AĞUSTOS KARARI

AK Parti İBB Grup Başkanvekili Tevfik Göksu ve CHP İBB Grup Başkanvekili Doğan Subaşı'nın ortak imzasıyla verilen teklifte 30 Ağustos günü toplu ulaşımın ücretsiz olması teklif edildi.

Teklifte, "30 Ağustos Zafer Bayramı'nda birlik ve beraberliğimiz pekiştirmek, toplu ulaşım araçlarının kullanımını özendirmek ve özel araçların oluşturacağı trafik yoğunluğunu azaltmak amacıyla toplu ulaşım araçlarının ücretsiz taşıma yapmalarının faydalı olacağı düşünülmektedir." denildi.

Plan ve Bütçe - Hukuk - Gençlik ve Spor Komisyonlarında görüşülen teklif olumlu bulunarak rapor haline getirilip meclis gündemine sevk edildi.

Saraçhane'deki binada gerçekleşen İBB Meclis toplantısında, rapor ele alındı. Başkan Ekrem İmamoğlu'nun oylamaya sunduğu rapor oy birliğiyle kabul edilerek Meclis'ten geçti.

Alınan karara göre, İstanbul'da İstanbulkart entegrasyonuna dahil olan tüm otobüs, tramvay, metro ve şehir hatlarına ait vapurlar, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda herhangi bir ücret almadan hizmet verecek.

KURBAN BAYRAMI KARARI

AK Parti Grup Başkanvekili Tevfik Göksu ve CHP Grup Başkanvekili Doğan Subaşı'nın ortak imzasıyla verilen teklifte, Kurban Bayramı'nda vatandaşların yapacağı, akraba, dost ve mezarlık ziyaretlerine katkı sağlamak, birlik ve beraberliği pekiştirmek, toplu taşıma araçlarının kullanımının özendirilerek, özel araçların oluşturacağı trafik yoğunluğunun azaltılması amacıyla toplu taşımanın ücretsiz olması talep edildi.

Hukuk - Halkla İlişkiler ve Plan Bütçe Komisyonlarında değerlendirilen teklif olumlu bulunarak Meclis'e sevk edildi. Saraçhane'deki binada gerçekleşen İBB Meclis toplantısında, söz konusu teklif, görüşülerek oy birliğiyle kabul edildi.

Buna göre, Kurban Bayramı süresince 11 Ağustos saat 06.00 ile 14 Ağustos saat 24.00'e kadar İstanbul'daki istanbulkart entegrasyonuna dahil tüm toplu taşıma araçları ücretsiz hizmet verecek.

9 EYLÜL KARARI

2019-2020 eğitim-öğretim yılının başlayacağı günde trafik yoğunluğunun yaşanmaması için toplu taşımanın ücretsiz olması, AK Parti ve CHP'nin ortak önerisiyle gündeme geldi.

AK Parti İBB Grup Başkanvekili Tevfik Göksu ve CHP İBB Grup Başkanvekili Doğan Subaşı'nın ortak imzasıyla verilen teklifte, okulların açıldığı gün trafikte büyük bir yoğunluğun yaşandığı belirtilerek, "Ailelerin genel olarak çocuklarını okulun eğitime başladığı ilk günlerde hususi araçlarıyla götürmeyi tercih etmeleri nedeniyle trafiğe ilave yük gelmekte, bununla birlikte seyir güvenliği de tehlikeye girmektedir" denilerek toplu ulaşım araçlarının ücretsiz hizmet vermesi talep edildi.

İlgili komisyonlarda görüşülen ve olumlu bulunan teklif rapor haline getirilerek İBB Meclisi'ne sevk edildi. Saraçhane'deki Meclis toplantısında değerlendirilen rapor, oylamaya sunuldu. Rapor, oy birliğiyle kabul edilerek meclisten geçti. Buna göre, 9 Eylül Pazartesi günü saat 06.00 ile 14.00 arasında istanbulkart entegrasyonuna dahil tüm araçlar ücretsiz ulaşım hizmeti verecek.

Kaynak: AA


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Anahtar Kelimeler:
15 Temmuz ibb

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Okuyucu Yorumları 6 yorum
harika helal olsunn...
biraz düşündürücü akp için başarı desek..
İŞTE İMAMOĞLU FARKI! TEŞEKKÜRLER İSTANBUL,TEŞEKKÜRLER TÜRKİYE!
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