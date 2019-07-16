FİNANS

Son dakika! Motorin ve benzine zam

EKONOMİ HABERLERİ  | 16.07.2019 19:19 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre; Motorinin litre fiyatına 18 kuruş, benzinin litre fiyatına ise 20 kuruş zam geldi. söz konusu artış pompa fiyatlarına bu gece yarısından itibaren motorinde 15 kuruş olarak benzinde ise 11 kuruş olarak yansıyacak. Motorinde 3 kuruş benzinde ise 9 kuruşluk artış vergiden karşılanacak.

Son dakika! Motorin ve benzine zam

AA muhabirinin Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından (EPGİS) aldığı bilgiye göre, motorin ve benzin fiyatlarında yaşanan artışın ardından, zammın vergi ayarlamasıyla karşılandığı eşel mobil sistemi bu yıl benzin ve motorin için üçüncü kez tekrar devreye alındı.

Buna göre, motorin fiyatlarında yaşanan 18 kuruşluk artışın 15 kuruşu pompaya yansıtılırken, kalan 3 kuruşluk artış vergiden karşılanacak.

Ankara'da ortalama 6,39 liradan satılan motorinin litre fiyatı 6,54 lira olacak. Motorinin litresi İstanbul'da 6,32 liradan 6,47 liraya, İzmir'de 6,40 liradan 6,55 liraya yükselecek.

Benzin fiyatlarında ise yaşanan 20 kuruşluk artışın 11 kuruşu pompaya yansıtılırken, kalan 9 kuruşluk artış vergiden karşılanacak.

Ankara'da ortalama 7,05 liradan satılan benzinin litre fiyatı 7,16 lira olacak. Benzinin litresi İstanbul'da 6,97 liradan 7,08 liraya, İzmir'de 7,04 liradan 7,15 liraya yükselecek.

Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösteriyor.

EŞEL MOBİL SİSTEMİ NEDİR?

Akaryakıt fiyatlarında uygulanan Eşel Mobil sistemiyle, petrol fiyatları, döviz kuru ve uluslararası ürün fiyatlarındaki artış sonucunda yurt içi pompa fiyatlarında meydana gelen yükselişler, ÖTV ayarlamasıyla tüketiciye zam olarak yansıtılmadan dengelenmeye çalışılıyor.

(AA)

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