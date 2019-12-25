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  3. Son dakika: TEMSA geçici konkordato ilan etti!

Son dakika: TEMSA geçici konkordato ilan etti!

EKONOMİ HABERLERİ  | 25.12.2019 17:36 | Son Güncelleme

1968 yılında kurulan ve 1987’den bu yana Adana’da bulunan 510 bin metrekarelik üretim tesisinde faaliyetlerini sürdüren TEMSA, geçici konkordato aldı. Şirketten yapılan açıklamada "Bu vesile ile hızla üretime başlayarak, tüm yan sanayi ve bayilerimizin de desteği ile satışlarımıza ve ihracatımıza hızla devam ederek markamızı koruyacak, ürün geliştirmeye devam edebilecek ve en önemlisi kartların yeniden dağıtıldığı elektrikli otobüs dünyasındaki yerimizi pekiştirebileceğiz" denildi.

Son dakika: TEMSA geçici konkordato ilan etti!

Otobüs ve midibüs üreticisi TEMSA, geçici konkordato aldı. Şirketten yapılan açıklamada "Bu vesile ile hızla üretime başlayarak, tüm yan sanayi ve bayilerimizin de desteği ile satışlarımıza ve ihracatımıza hızla devam ederek markamızı koruyacak, ürün geliştirmeye devam edebilecek ve en önemlisi kartların yeniden dağıtıldığı elektrikli otobüs dünyasındaki yerimizi pekiştirebileceğiz" denildi. TEMSA bankalardan borçlarının yeniden yapılandırılmasını talep etti. Şirket üretimini 23 Aralık'a kadar askıya almış ancak bu tarihte üretime başlayamamıştı.

Temsa'dan yapılan açıklama şöyle:

"TEMSA yeni gücü ile Avrupa ve Amerika’daki yapılanmasını tamamlayarak, büyüme vizyonu ile yoluna devam ederken bankalarının vadesi henüz gelmemiş canlı kredileri geri çağırarak başlattığı hacizler ve bunun devamında üretime parça ve hizmet sağlayan bazı yan sanayicilerimizin aksayan ödemeler gerekçesiyle başlattığı haciz istemi başvuruları kıymetli kamuoyunun malumudur.

Şirketimiz yurt dışında büyük başarılara imza atılan bir dönemde gerçekleşen bu beklenmeyen hacizler neticesinde üretimi durdurmak mecburiyetinde kalmıştır. Bunun sonucunda yurt içinde ve yurt dışında alınan siparişleri ve taahhütleri yerine getirememe noktasına gelinmiştir. 50 yılda büyük emeklerle kurulan küresel bir Türk markasının, yeniden oluşturulmasının büyük emek ve zaman alacak güven kaybına uğraması kaçınılmazdır.

TEMSA olarak uluslararası itibarımızın yanında başta çalışanlarımız, servislerimiz, bayilerimiz ve yan sanayimiz olmak üzere tüm ekosistemimize karşı önemli sorumluluklarımız bulunmaktadır. Bu sorumluluğun getirdiği bilinçle şirketimiz konkordatoya müracaat etmiş ve geçici konkordato almıştır.

Bu vesile ile hızla üretime başlayarak, tüm yan sanayi ve bayilerimizin de desteği ile satışlarımıza ve ihracatımıza hızla devam ederek markamızı koruyacak, ürün geliştirmeye devam edebilecek ve en önemlisi kartların yeniden dağıtıldığı elektrikli otobüs dünyasındaki yerimizi pekiştirebileceğiz. Tüm bunlar sayesinde daha önce ödemeye başladığımız borçlarımızı sağlıklı ve planlı bir şekilde ödeyerek bankalarımıza karşı sorumluluklarımızı da yerine getirme imkanına da kavuşmuş olacağız.

Türkiye’nin TEMSA’sının sürdürülebilir bir dünya markası olarak yoluna devam edebilmesi için bankalarımızdan halen talebimiz, karşılıklı mutabakat ile TEMSA’nın borçlarının yeniden yapılandırılmasıdır.

TEMSA gerek istihdam gerekse ihracatta Türkiye’nin gururu olacak, bayrağımızı tüm dünyada gururla dalgalandırmaya devam edecektir. Bu konudaki kararlılığımızı tüm kamuoyu ile paylaşmak isteriz."

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TEMSA konkordato TEMSA geçici konkordato ilan etti

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Okuyucu Yorumları 7 yorum
yerli otomobil yapacağına firmaların borçlarını yeniden yapılandır maliye ve sgk borçlarını ertele ekonomiyi bu hale kim getirdiyse yerli arabayla uğraşıp show yapacağına suriyeyle uğrşacağına önce kendi halkına nefes aldıraın vergilerle tepesine binmesin
Ucuyoruz
SON DURUM BU GALİBA. .TEMSA
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