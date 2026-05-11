Bakanlık duyurdu: Motosiklet denetimlerinde yeni dönem

İçişleri Bakanlığı, motosikletlerin trafikteki payına kıyasla kazalara karışma oranının yüksek seyretmesi üzerine 2026-2027 Motosiklet Denetimleri Eylem Planı'nı uygulamaya aldı.

Bakanlıktan edinilen bilgiye göre, 2026 yılının ilk 4 ayında motosikletlerin tüm araçlar içerisindeki tescil oranı yüzde 21,3 olurken, kazalara karışma oranı yüzde 47,1 olarak kayıtlara geçti.

Motosikletlerin karıştığı kazalarda kusur oranı yüzde 67,7 olarak belirlendi. Bu kusurların yüzde 49,3'ünü hız ihlali, yüzde 17,3'ünü kavşaklarda geçiş önceliğine uymama, yüzde 7,1'ini ise şerit izleme ve değiştirme kurallarına uymama oluşturdu.

Verilerde, motokuryelere ilişkin tablo da dikkati çekti. Toplam motosikletlerin yüzde 1,4'ünü oluşturan motokuryelerin kazalara karışma oranının yüzde 19,8 olduğu tespit edildi.

HEDEF DAHA GÜVENLİ TRAFİK

Bakanlık, motosiklet kazalarının azaltılması ve trafik güvenliğinin artırılması amacıyla hazırlanan eylem planı kapsamında denetimlerin artırılmasını, caydırıcılığın güçlendirilmesini ve sürücülere yönelik eğitim çalışmalarının yaygınlaştırılmasını hedefliyor.

Bu kapsamda hız ihlali, kavşaklarda geçiş önceliğine uymama, şerit izleme ve değiştirme kurallarına aykırılık, kırmızı ışık ihlali, kask ve koruyucu ekipman kullanımı, ters yönde araç kullanma, trafikte akrobatik hareketler yapma ve alkollü araç kullanma gibi ihlallere yönelik denetimler sürdürülecek.

Motokuryelere yönelik kontrollerde ise "P1" yetki belgelerine ilişkin denetimler yoğunlaştırılacak. Eylem planı çerçevesinde denetimlerin etkinliğini artırmak ve yaptırımların caydırıcılığını güçlendirmek amacıyla mevzuat düzenlemeleri de yapılacak.

Ayrıca, Güvenli Motosiklet Kullanımı kampanyası yürütülecek, motosiklet ve motorlu bisiklet sürücülerine yönelik özel eğitim programları düzenlenecek.

Bakanlık, trafik güvenliğini artırmak ve kurallara uyumu teşvik etmek amacıyla etkin, sürekli ve yoğun denetim mekanizmaları oluşturacak.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

