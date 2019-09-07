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Son dakika: Ticaret Bakanı Pekcan'dan ABD Ticaret Bakanı Wilbur Ross ile yaptığı görüşme sonrası açıklama

EKONOMİ HABERLERİ  | 07.09.2019 14:50 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, ABD Ticaret Bakanı Wilbur Ross ile yaptığı görüşme sonrasında "ABD ile ticaret hacminin 100 milyar dolara çıkarılması için atılabilecek adımları ele aldık. Sayın Ross'un ziyaretinin sonuçlarını salı günü Ankara’da yapacağımız görüşmede ele alacak ve yol haritasını netleştireceğiz" diye konuştu.

Son dakika: Ticaret Bakanı Pekcan'dan ABD Ticaret Bakanı Wilbur Ross ile yaptığı görüşme sonrası açıklama

Ayrıntılar birazdan...

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Anahtar Kelimeler:
abd wilbur ross Ruhsar Pekcan

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