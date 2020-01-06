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  4. "Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları Etki Hızlandırıcı Vakıf Senedi İmza Töreni"

"Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları Etki Hızlandırıcı Vakıf Senedi İmza Töreni"

EKONOMİ HABERLERİ  | 06.01.2020 17:24 | Son Güncelleme

Limak Holding Yönetim Kurulu Üyesi Ebru Özdemir: - "Etki Hızlandırıcı'nın kurumsallaşması, devamlılığı, sürdürülebilirliği ve en nihayetinde daha fazla özel sektör kuruluşuna ulaşması için vakıf kuruyoruz"

Limak Holding Yönetim Kurulu Üyesi Ebru Özdemir, "Etki Hızlandırıcı'nın kurumsallaşması, devamlılığı, sürdürülebilirliği ve en nihayetinde daha fazla özel sektör kuruluşuna ulaşması için vakıf kuruyoruz." dedi.

Özdemir, Dışişleri Bakanlığı Fatin Rüştü Zorlu konferans salonunda düzenlenen "Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları (SKA) Etki Hızlandırıcı Vakıf Senedi İmza Töreni"nde yaptığı konuşmada, yaklaşık 2 yıl önce sadece bir fikirle başlayan SKA Etki Hızlandırıcı'sında, önemli bir adımı daha atmaktan büyük mutluluk duyduğunu söyledi.

Özel sektörün sadece ekonomik değil, toplumsal ve sosyal kalkınmadaki rolünün her zaman bilincinde olduklarını ifade eden Özdemir, "Sadece ülkemizin geleceğine değil, insanlığın geleceğine yatırım yaptığımız bu heyecanlı projeyi, ilk duyduğum gün, Limak olarak elimizden gelen desteği vereceğimizi iletmiştim, öyle de oldu." diye konuştu.

Özdemir söz konusu projeye daha fazla özel sektör kuruluşunun dahil olmasını amaçladıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Bugün bunun için önemli bir adım atıyoruz. Etki Hızlandırıcı'nın bugün kurumsallaşması, devamlılığı, sürdürülebilirliği ve en nihayetinde daha fazla özel sektör kuruluşuna ulaşması için vakıf kuruyoruz. Bu noktadan hareketle, SKA Etki Hızlandırıcı'sının önümüzdeki yıllarda daha farklı ülkelerde, kapsayıcı, ses getirici işler çıkartabilmesi, farklı sektörlerde faaliyet gösteren, farklı ve daha çok özel sektör kurumunu kucaklaması gerektiğini düşünüyoruz."

- "Proje, Vakıfla sağlam temeller üzerinde yükselecek"

IC İbrahim Çeçen Yatırım Holding AŞ Yönetim Kurulu Üyesi Serhat Çeçen de kurulan Vakıfla söz konusu projenin sağlam temeller üzerinde yükseleceğini belirterek, hedeflere ulaşmak için daha emin ve kapsamlı çalışmalar yapılacağını anlattı.

Eczacıbaşı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Danışmanı Devrim Çubukçu da farklı bilgi, deneyim, kültürlerden kişi ve kurumların bir araya gelerek, sadece ortak sorunların çözümüne katkı sağlamayacağını, aynı zamanda dünyayı daha güzel bir yer haline getirme çabasına da hizmet edeceğine inandığını ifade etti.

Vakfın, Birleşmiş Milletler sürdürülebilir kalkınma amaçlarının gerçekleştirilmesine katkıda bulunan, düşük gelir gruplarındaki insanların ihtiyaçlarına yenilikçi çözümler geliştiren girişimcileri ve çözüm ortaklarını bir araya getirerek desteklemeyi amaçladığını anlatan Çubukçu, şöyle konuştu:

"Vakıf, çağdaş gelecek inşa edecek mimarların buluşma platformu olacak. Attığımız küçük adıma yenilerinin ekleneceğini, ülkemizin eşsiz insan kaynağı ile yaratıcılık ve yenilikçilik alanındaki küresel yarışa heyecan ve ilham katmaya devam edeceğine yürekten inanıyoruz."

Özaltın Holding Yönetim Kurulu Üyesi İrem Özaltın da söz konusu projenin küresel sürdürülebilirlik hedefine ulaşmak adına kamu-özel sektör ve uluslararası sivil toplum kuruluşları arasında kapsamlı iş birliğini öngördüğünü bildirdi.

Konuşmaların ardından vakıf senedi imzalandı.

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