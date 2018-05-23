FİNANS

Tahtakale’de bazı döviz büroları işlem yapmadı

EKONOMİ HABERLERİ  | 23.05.2018 12:25 | Son Güncelleme

Dolar/TL bugün 4.9270 seviyesine kadar çıktı. Kur ardından 4.82 seviyelerine geriledi. Tahtakale'de dolarda görülen tarihi rekorların ardından döviz alım- satımı durdu.

Tahtakale’de bazı döviz büroları işlem yapmadı

Doların 4.92 liralık yeni rekoru Tahtakale 'de bulunan dövizcileri hareketlendirdi. 4.92'e çıkan Dolar kısa sürede tekrar 4.82'ye kadar düştü. Dövizdeki dalgalanma nedeniyle buradaki bazı döviz bürolarının tabela kapattığı yani döviz alım ve satışını kısa süreli durdurduğu görüldü. DHA

dha

PARTNERBebek Firar'da filminin yıldızı bakın ne haldeBebek Firar'da filminin yıldızı bakın ne halde
Yiğit Bulut'tan dolar açıklamasıYiğit Bulut'tan dolar açıklaması
Bir uyarı da S&P'den geldiBir uyarı da S&P'den geldi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
tahtakale döviz dolar

En Çok Okunan Haberler

Ali Babacan geri mi dönüyor? Ekonomi için flaş gelişme

Ali Babacan geri mi dönüyor? Ekonomi için flaş gelişme

Dolar ne kadar? Dolar neden yükseliyor ve art arda rekor kırıyor?

Dolar ne kadar? Dolar neden yükseliyor ve art arda rekor kırıyor?

Melih Gökçek Twitter'dan paylaştı: 24 Haziran'dan sonra piyasaya 30 milyar dolar pompalayınca görün gümbürtüyü

Melih Gökçek Twitter'dan paylaştı: 24 Haziran'dan sonra piyasaya 30 milyar dolar pompalayınca görün gümbürtüyü

Borsa İstanbul'dan flaş 'dolar' kararı!

Borsa İstanbul'dan flaş 'dolar' kararı!

Son dakika! Dünya Bankası Türkiye'ye krediyi onayladı

Son dakika! Dünya Bankası Türkiye'ye krediyi onayladı

İşte 10 yıl içinde hayatımızdan silinecek 5 şey

İşte 10 yıl içinde hayatımızdan silinecek 5 şey

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Yiğit Bulut'tan dolar açıklaması

Yiğit Bulut'tan dolar açıklaması

Bir uyarı da S&P'den geldi

Bir uyarı da S&P'den geldi

Gram altının fiyatı rekor kırdı

Gram altının fiyatı rekor kırdı

Borsa İstanbul'dan flaş 'dolar' kararı!

Borsa İstanbul'dan flaş 'dolar' kararı!

Son dakika! Dünya Bankası Türkiye'ye krediyi onayladı

Son dakika! Dünya Bankası Türkiye'ye krediyi onayladı

Dolar tüm zamanların rekorunu kırdı

Dolar tüm zamanların rekorunu kırdı

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.