Tahtakale’de bazı döviz büroları işlem yapmadı

Doların 4.92 liralık yeni rekoru Tahtakale 'de bulunan dövizcileri hareketlendirdi. 4.92'e çıkan Dolar kısa sürede tekrar 4.82'ye kadar düştü. Dövizdeki dalgalanma nedeniyle buradaki bazı döviz bürolarının tabela kapattığı yani döviz alım ve satışını kısa süreli durdurduğu görüldü. DHA
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