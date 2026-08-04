A101'e motosiklet geliyor! 6 Ağustos 2026 A101 kataloğu

A101 6 Ağustos aktüel kataloğunda Onvo, Toshiba ve Samsung akıllı TV'ler, Singer dikiş makinesi, kahve ve çay makineleri, vantilatör ile süpürgeler ile Volta elektrikli motor ve Apec 3 tekerlekli moped dikkat çekiyor. Ayrıca camp ürünleri, şişme yataklar, çapa makinesi, mutfak/porselen züccaciye ürünleri, oyuncak akülü araba ve ev tekstil seçenekleri de bulunuyor.

BİM, A101, ŞOK, Migros... Marketlerin en güncel aktüel broşürlerini ve indirimlerini takip etmek için buraya tıklayın.

Bu içerik marka iş birliği içeriyor.

Aldın Aldın gıda fırsatları

İndirimli gıda ürünlerinden seçtiklerimiz için buraya tıklayın.

Aldın Aldın kişisel bakım ve kozmetik fırsatları

Kişisel bakım ve kozmetik ürünlerinde fiyatlar düştü. Buradan indirimdeki ürünlere göz atabilirsiniz.

Onvo 65vq90f3ua 65" frameless 4k uhd google qled tv 27,999 TL

Onvo 65vq90f3ua 65" frameless 4k uhd google qled tv 27,999 TL

Onvo 43vq80f2fa 43" frameless fhd whale os 10 qled tv 12,499 TL

Samsung 58u8000f 58" uhd smart tv 31,999 TL

Toshiba 55uv2363dt-55uv1563dt 55" 4k uhd vidaa tv 21,999 TL

Piranha 7861 bluetooth hoparlör 699 TL

Piranha 9045b magsafe 5000 mah powerbank 599 TL

Piranha 9991 bluetooth kulak içi kulaklık 599 TL

Elektronik kategorisindeki indirimli ürünler için buraya tıklayabilirsiniz.

Seg cm 711 7 kg çamaşır makinesi 16,799 TL

Seg cm 711 7 kg çamaşır makinesi 16,799 TL

Seg bm 5015o d ds bulaşık makinesi 16,999 TL

Kiwi kwp-8556 su sebili 5,999 TL

Singer 6160 brilliance dikiş makinesi 8,999 TL

Schafer prochef master stand mikser 4,399 TL

Kiwi ksm-2405w waffle makinesi 999 TL

Pierre cardin cam çay makinesi 1,899 TL

Pierre cardin türk kahvesi makinesi 1,299 TL

Samsung vc07r302mvb/tr cyclone süpürge 4,999 TL

Kiwi kcc-4320 koltuk ve halı yıkama makinesi 4,299 TL

Kiwi kfan-7690 kule tipi turbo vantilatör 4,299 TL

Regal rk1000 kablolu dik süpürge 1,599 TL

Sizin için indirimli küçük mutfak aletlerinden seçtiklerimiz burada.

Apec apt4 üç tekerlekli elektrikli moped 59,999 TL

Apec apt4 üç tekerlekli elektrikli moped 59,999 TL

Volta vsm elektrikli motorlu bisiklet 22,990 TL

Volta demon gr250r motosiklet 179,990 TL

Otomotiv ürünlerinde fiyatlar düştü. Buradan göz atabilirsiniz.

Tekerlekli termos buzluk 38 l 1,699 TL

Tekerlekli termos buzluk 38 l 1,699 TL

Buzluk termos 60,5 l 1,999 TL

Metal ayaklı katlanır bahçe masası 999 TL

Plastik koltuk 179 TL

King plastik koltuk 275 TL

Golf koltuk 279 TL

Bambu plastik koltuk 399 TL

Elit plastik tabure 119 TL

Kapaklı jet rüzgar çakmağı 49,50 TL

Bahçe kategorisinde yer alan indirimli ürünler için buraya tıklayabilirsiniz.

Dolphin pro 3 ton manuel transpalet 14,999 TL

Dolphin pro 3 ton manuel transpalet 14,999 TL

Piranha darbeli matkap 999 TL

Piranha şarjlı vidalama 999 TL

Piranha kırılabilen şarjlı vidalama 499 TL

Piranha dekupaj testere 849 TL

Piranha avuç taşlama 999 TL

Piranha prt-9113 çok amaçlı alet seti 1,049 TL

Piranha multi başlıklı profesyonel şarjlı vidalama 1,359 TL

Piranha titreşimli zımpara makinesi 1,099 TL

Piranha lehim havya seti 369 TL

Silikon tabancası 199 TL

Piranha phag-9421 sıcak hava tabancası 799 TL

Aprilla 55 parça şarjlı vidalama 799 TL

Aprilla abc-8820 sahte para tespitli toplayarak sayan para sayma makinesi 4,699 TL

Aprilla asb-8802 portatif çelik kasa 599 TL

Hilfe akım korumalı led ışıklı usb'li priz çoğaltıcı 389 TL

Sizin için indirimli yapı market ürünlerinden seçtiklerimiz burada.

Lav kapaksız kavanoz 18 TL

Lav kapaksız kavanoz 18 TL

Lav kapaksız kavanoz 15 TL

Lav kapaksız kavanoz 14 TL

Sürteli tekli kavanoz kapağı 2,80 TL

Kesser bıçak ve soyacak seti 189 TL

Hazneli rende 99,50 TL

Manuel ipli doğrayıcı muglas 199 TL

Saplı kavanoz hunisi 19,50 TL

Konserve ve şişe açacağı 69,50 TL

Nehir çelik güveç sahan seti 1,349 TL

Güral porselen 18 parça porselen yemek takımı 2,299 TL

Emaye derin tencere 22 cm 499 TL

Emaye derin tencere 18 cm 444 TL

Emaye bakraç 20 cm 469 TL

Rakle dekorlu rimli su bardağı 2'li 129 TL

Çift cidarlı pipetli bardak 99,50 TL

Paşabahçe limonata bardağı 6'lı 189 TL

Figürlü metal kaşık 4'lü 189 TL

Sarkap home yuvarlak metal tepsi 89,50 TL

Sarkap home metal çerezlik ve sunumluk tepsi 99,50 TL

Yuvarlak metal kutu 79,50 TL

25 parça piknik seti 399 TL

Limon şekilli buzluk 49,50 TL

English home cam kesim panosu 139 TL

Desenli yuvarlak tepsi 79,50 TL

Paşabahçe aware su bardağı 15 TL

Paşabahçe aware su bardağı 23 TL

Poşet klipsi 12'li 49,50 TL

Çay bardağı taşıma kabı 139 TL

Süzgeçli saklama kabı 149 TL

Sosluk saklama kabı 4'lü 54,50 TL

Kase 1,8 l 74,50 TL

Kase 1 l 44,50 TL

Kase 400 ml 24,50 TL

2 bölmeli saklama kabı 29,50 TL

4+1 saklama kabı 99,50 TL

Saklama kabı seti 2'li 129 TL

Figürlü matara 199 TL

Pipetli çelik termos 689 TL

Keramika espresso bardağı 3'lü 199 TL

Mutfak ürünlerinde fiyatlar düştü. Buradan inceleyebilirsiniz.

Dolu lombardo 12 v kumandalı akülü araba 7,999 TL

Dolu lombardo 12 v kumandalı akülü araba 7,999 TL

Triathlon ışıklı paten 799 TL

Triathlon t212 led ışıklı katlanabilir çocuk scooter'ı 849 TL

Oyuncak kategorisinde yer alan indirimli ürünler için buraya tıklayabilirsiniz.

Düğmeli biyeli şortlu pijama takımı 399 TL

Düğmeli biyeli şortlu pijama takımı 399 TL

Natürel kırlent kılıfı 199 TL

Asos oyuncu koltuğu 3,699 TL

Çok amaçlı el çantası 49,50 TL

Telefon bölmeli el portföyü 199 TL

%100 deri kevin erkek klasik cüzdan 399 TL

Makyaj çantası 129 TL

Spor seyahat çantası 329 TL

Triathlon spor eldiveni 179 TL

Triathlon futbol/voleybol/basketbol topu 219 TL

İki katlı modüler raf 199 TL

Dekoratif yapay sarmaşık çiçek 139 TL

Kutulu dikiş seti 99,50 TL

4 katlı portatif çok amaçlı dolap 1,499 TL

İndirimli ev ve yaşam ürünlerine buradan ulaşabilirsiniz.

26 jant tek amortisörlü bisiklet 4,999 TL

26 jant tek amortisörlü bisiklet 4,999 TL

26 jant çift amortisörlü bisiklet 5,499 TL

29 jant çift amortisörlü bisiklet 7,499 TL

27,5 jant alüminyum bisiklet 7,299 TL

12 jant bisiklet 1,699 TL

Katlanabilir bisiklet 6,999 TL

Çift kişilik şişme yatak + 2 yastık + pompa + tamir yaması 1,899 TL

Çift kişilik şişme yatak 1,299 TL

Tek kişilik şişme yatak 799 TL

Escamp kamp yatağı 949 TL

Csmt-751 benzinli çapa makinesi 6,799 TL

Geri vitesli benzinli çapa motoru 16,499 TL

Aprilla para sayma makinesi 3,299 TL

Spor ve outdoor ürünlerinde fiyatlar düştü. Buradan indirimdeki ürünlere göz atabilirsiniz.

Bu içerik 4 Ağustos 2026 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.