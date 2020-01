Takım tezgahları sektörünün istihdama katkısı yüzde 8.75

İstanbul, 13 Ocak (DHA) - Makine sanayide çalışan sayısı 243 bin 550 kişiye ulaşırken takım tezgahları sektörünün bu rakam içindeki payı yüzde 8.75 olarak açıklandı. Sektörde ciddi anlamda kalifiye elaman sıkıntısı yaşandığını dile getiren Tezmaksan Akademi Genel Müdürü Hakan Aydoğdu, verdikleri mesleki ve teknik özel eğitimlerle sorunun çözümüne katkı sağlamaya çalıştıklarını ifade etti.

Makine sektörünün her alanında olduğu gibi takım tezgahlarında da ciddi kalifiye eleman sıkıntısı yaşandığına dikkati çeken Aydoğdu,istihdama katkı sağlamak amacıyla 2015 yılında kurulan Akademi merkezinde o tarihten bu yana operatör, robot kullanımı ve dijitalizasyon eğitimleri verdiklerini, yanı sıra yeni teknoloji kullanımına yönelik eğitim programları düzenlediklerini söyledi. Eğitimlerle birlikte sektörden gelen talep üzerine 2018 yılından itibaren “Özel İstihdam Bürosu” statüsünde hizmet vermeye de başladıklarını aktaran Aydoğdu, stratejik öneme sahip olan sektördeki ücret politikası hakkında da bilgi verdi.

Teknolojinin süratle değiştiği alanlardan olan makine sektöründe ‘güncel kalmanın’ son derece önemli olduğunu dile getiren Aydoğdu, “Tezmaksan çatısı altında faaliyetlerini sürdüren Tezmaksan Akademi olarak uygun iş gücünü, işverenle tam zamanında bir araya getirmeye ve böylece faaliyet gösterdiği sektörlerde istihdam kalitesini yükseltmeyi amaçlıyoruz. Ücretsiz olarak gerçekleştirdiğimiz 'İşe Yerleştirme Danışmanlığı' vasıtasıyla bir maaş istatistik raporu oluşturduk. Buna göre İstanbul'da 'Talaşlı İmalat' sektöründe çalışacak bir kişinin deneyimsiz olması halinde ücreti 2 bin 500 liradan başlıyor, şayet deneyimli ise bu rakam 6 bin liraya kadar çıkıyor. Aynı şekilde bir CNC operatörünün deneyimsiz olarak alacağı ücret 2 bin 325 liradan başlarken, bu rakam deneyimli olunması durumunda 5 bin 500 liraya kadar çıkıyor" dedi.

Aydoğdu imalat sanayisinde ortaya çıkan eleman açığına da dikkat çekerek; “2019 yılında imalat sektöründe 2-9 çalışanı bulunan şirketlerde eleman açığı yüzde 11.2, 10-19 arası çalışanı bulunan şirketlerde yüzde 15.9, 20 ve üzeri çalışanı bulunan şirketlerde ise, yüzde 24.4 olarak gerçekleşti. Sadece bu üç veriden hareketle duruma baktığımızda imalat sanayi tarafında açık iş sayısı 117 bin olduğu ortaya çıkıyor” dedi.

Türkiye’de tüm lise öğrencileri için de mesleki ve teknik eğitimi tercih edenlerin oranının yüzde 34.62 olduğunu da aktaran Aydoğdu, “Tezmaksan Akademi olarak meslek liselerinde düzenlediğimiz seminerlerle 40 bin gence ulaştık. Her on gençten sadece birinin ya da ikisinin mezun olduktan sonra makine alanında çalışmak istediğini gözlemledik. Özellikle makine ve takım tezgahları sektörünü anlattığımız ‘Torna ile Şekillenen Hayatlar’ seminerlerimizin ardından 10 gençten beşinin fikrinin değiştiğini ve bu alanda çalışmak istediklerini beyan ettiklerini gördük. Bu süreçte gördüğümüz diğer bir şey ise gençler meslek liselerinde okuyor ama ne okuduklarını bilmiyor, mezun olduklarında ne olacakları konusunda bilgileri yok. Sektörün geleceğini anlatınca ne kadar önemli olduğunu gösterince fikirleri değişiyor. Mesleki eğitimimizi uygulamalı ve modern çağın ihtiyacına uygun bir hale getirip, gençleri bu alanı bilerek mezun ettiğimiz taktirde değişimin başlayacağına inanıyoruz” diye konuştu.

Endüstri 4.0 üretim modellerinin dünyaya hakim olduğu bir dönemde böylesi bir dönüşümün domino taşı etkisi yaratacağını aktaran Aydoğdu, eğitimini akıllı makinelerde uygulamalı olarak almış, dijital dönüşümü kavramış kalifiye genç mezunların, kaliteli üretim ve yeni projelerin, parlak fikirlerin anahtarı olabileceklerini de sözlerine ekledi.