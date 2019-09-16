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Tamamlandığında Türkiye ve Avrupa’nın en büyüğü olacak

EKONOMİ HABERLERİ  | 16.09.2019 11:28 | Son Güncelleme

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Dicle Nehri üzerinde yapımı süren Çetin Barajı’nın tamamlandığında Silindirle Sıkıştırılmış Beton (RCC) tipine göre Türkiye ve Avrupa’nın en büyük barajı olacağını belirtti.

Tamamlandığında Türkiye ve Avrupa’nın en büyüğü olacak

Bakan Pakdemirli, Dicle Nehri’nin en büyük kolu olan Botan Çayı üzerinde yer alan Çetin Barajı’nda inşaat çalışmalarının sürdüğünü belirtti.

Siirt’in Şirvan ve Pervari ilçeleri sınırları içerisinde bulunan Çetin Barajı ve hidroelektrik santralinin tamamlandığında temelden 165 metre gövde yüksekliğinde ve Silindirle Sıkıştırılmış Beton (RCC) tipine göre Türkiye ve Avrupa’nın en büyük barajı olacağını ifade eden Pakdemirli, şöyle konuştu:

“Projenin inşaat çalışmaları 2011 yılında başladı. Baraj gövdesine günlük 15.327 metreküp beton dökümü yapılıyor. Tamamlandığında gövde beton hacmi 4.726.527 metreküp olacak. Gövde yüksekliği şuan 102 metreye ulaştı. Barajın maksimum işletme kotunda rezervuarında 615 milyon metreküp su depolanacak. 37 kilometre uzunluğunda ve 12 kilometre alanında bir göl alanı oluşacak. Baraj yılda 1175 GWh enerji üretimi sağlayacak.”

BARAJ 2020'DE HİZMETE GİRECEK

Bakan Pakdemirli, Çetin Barajı ve HES’te fiziki gerçekleşmenin şuanda yüzde 84 seviyesinde olduğunu ve projenin 2020 yılının ilk çeyreğinde işletmeye alınmasının planlandığını da sözlerine ekledi.

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KAYNAK:İHA

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Anahtar Kelimeler:
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli Dicle Nehri Çetin Barajı

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