FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

Kırşehir'de turşuluk sezonu kaya tuzu satışlarını hareketlendirdi

Kırşehir'de tuz işletmecileri yaz sezonuyla birlikte turşuluk, peynir yapımı ve hayvancılıkta kullanılan kaya tuzuna talebin arttığını belirtti.

Kırşehir'de turşuluk sezonu kaya tuzu satışlarını hareketlendirdi

Kırşehir'in Yenice Mahallesi'nde bulunan ve "Tuzcular Sokağı" olarak bilinen bölgede faaliyet gösteren kaya tuzu işletmecileri, yaz aylarında en yoğun dönemi yaşadıklarını ifade etti. İşletmeciler, özellikle turşu kuran vatandaşların kaya tuzunu tercih ettiğini, bunun yanında peynir yapımı ve ev ihtiyaçları için de satışların hareketlendiğini söyledi.

Kırşehir de turşuluk sezonu kaya tuzu satışlarını hareketlendirdi 1

Hayvancılık yaptığı için düzenli olarak kaya tuzu aldığını belirten Kazım Solak, "Kaya tuzunu hayvanlarımız için kullanıyoruz. Aynı zamanda turşuluk yapımında ve evimizin çeşitli ihtiyaçlarında da tercih ediyoruz" dedi. Kaya tuzu işletmecisi Mehmet Umucu ise yaz aylarında talebin belirgin şekilde arttığını belirterek, "Özellikle yaz mevsiminde turşuluk, peynir ve bazı gıda ürünlerinin yapımında kaya tuzuna olan tercih artıyor. Bu dönem bizim en yoğun sezonlarımızdan biri oluyor" ifadelerini kullandı. Bir diğer işletmeci Yusuf Uçar da önceki yıllara göre genel satışların gerilediğini ancak turşuluk sezonunun hareketlilik sağladığını söyledi. Uçar, "Tuzcu esnafı olarak bir önceki yılları arıyoruz. Ancak şu anda turşuluk sezonu olduğu için turşuluk tuzlara ilgi oldukça fazla. Kaya tuzundan yapılan süs eşyalarına talep azaldığı için bu alandaki satışlar da düştü. Turşuluk sezonunun ardından yaprak sarma hazırlıkları için de kaya tuzu tercih edilmeye devam ediyor" diye konuştu.

Kırşehir'de kaya tuzu işletmecileri, yaz sezonu boyunca turşuluk ve gıda amaçlı kaya tuzu satışlarının sürmesini beklediklerini ifade etti.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır

Yeni müşterilere özel avantajlı ihtiyaç kredisi!

Yeni müşterilere özel avantajlı ihtiyaç kredisi!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Bakan Yumaklı: "Bereketli toprakların potansiyelini daha da artıracağız"Bakan Yumaklı: "Bereketli toprakların potansiyelini daha da artıracağız"
Altının kilogram fiyatı 6 milyon 140 bin 200 liraya gerilediAltının kilogram fiyatı 6 milyon 140 bin 200 liraya geriledi

Anahtar Kelimeler:
Kırşehir
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Ankara'da NATO Zirvesi! Tüm dünyaya tarihi mesajlar...

Ankara'da NATO Zirvesi! Tüm dünyaya tarihi mesajlar...

NATO aile fotoğrafındaki detay dünyada gündem oldu! Bir ülke iki lider

NATO aile fotoğrafındaki detay dünyada gündem oldu! Bir ülke iki lider

İsviçre Kolombiya'yı penaltılarla geçerek son 8'e yükseldi!

İsviçre Kolombiya'yı penaltılarla geçerek son 8'e yükseldi!

Bakanlık onun için devreye girmişti! Son hali ortaya çıktı

Bakanlık onun için devreye girmişti! Son hali ortaya çıktı

20 milyon TL zarar etti! O kadar soğudu ki... 'Göresim bile yok'

20 milyon TL zarar etti! O kadar soğudu ki... 'Göresim bile yok'

ŞOK'a Samsung ürünler geliyor! 8 Temmuz ŞOK aktüel kataloğu

ŞOK'a Samsung ürünler geliyor! 8 Temmuz ŞOK aktüel kataloğu

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.