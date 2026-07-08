Kırşehir'de turşuluk sezonu kaya tuzu satışlarını hareketlendirdi

Kırşehir'in Yenice Mahallesi'nde bulunan ve "Tuzcular Sokağı" olarak bilinen bölgede faaliyet gösteren kaya tuzu işletmecileri, yaz aylarında en yoğun dönemi yaşadıklarını ifade etti. İşletmeciler, özellikle turşu kuran vatandaşların kaya tuzunu tercih ettiğini, bunun yanında peynir yapımı ve ev ihtiyaçları için de satışların hareketlendiğini söyledi.

Hayvancılık yaptığı için düzenli olarak kaya tuzu aldığını belirten Kazım Solak, "Kaya tuzunu hayvanlarımız için kullanıyoruz. Aynı zamanda turşuluk yapımında ve evimizin çeşitli ihtiyaçlarında da tercih ediyoruz" dedi. Kaya tuzu işletmecisi Mehmet Umucu ise yaz aylarında talebin belirgin şekilde arttığını belirterek, "Özellikle yaz mevsiminde turşuluk, peynir ve bazı gıda ürünlerinin yapımında kaya tuzuna olan tercih artıyor. Bu dönem bizim en yoğun sezonlarımızdan biri oluyor" ifadelerini kullandı. Bir diğer işletmeci Yusuf Uçar da önceki yıllara göre genel satışların gerilediğini ancak turşuluk sezonunun hareketlilik sağladığını söyledi. Uçar, "Tuzcu esnafı olarak bir önceki yılları arıyoruz. Ancak şu anda turşuluk sezonu olduğu için turşuluk tuzlara ilgi oldukça fazla. Kaya tuzundan yapılan süs eşyalarına talep azaldığı için bu alandaki satışlar da düştü. Turşuluk sezonunun ardından yaprak sarma hazırlıkları için de kaya tuzu tercih edilmeye devam ediyor" diye konuştu.

Kırşehir'de kaya tuzu işletmecileri, yaz sezonu boyunca turşuluk ve gıda amaçlı kaya tuzu satışlarının sürmesini beklediklerini ifade etti.

Kaynak: İHA | Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır