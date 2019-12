TBV ve SAS’ın Dijital Teknoloji Geliştiriciler Projesi’ne SBM’den destek

İstanbul, 31 Aralık (DHA) - İleri analitik ve yapay zeka alanında faaliyet gösteren yazılım şirketi SAS ve Türkiye Bilişim Vakfı (TBV) iş birliğiyle yürütülen Dijital Teknoloji Geliştiriciler projesine teknik ana sponsor olarak destek Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi’nden (SBM) geldi.

Uzun dönemde üniversite seviyesinde 50 bini aşkın gence veri bilimi alanında hem çevrim içi hem de fiziki eğitimlerle ulaşmayı hedefleyen, bilgi toplumuna dönüşüm yolunda çalışmalar yürüten Türkiye Bilişim Vakfı ile SAS iş birliğiyle gerçekleşen proje kapsamında, geleceğin dijital dünyasına daha hızlı adapte olma amacına yönelik gerçekleştirilen girişimlere, SBM’nin desteğiyle farklı ve yeni aktiviteler de ekleniyor.

SAS bu projeyleTürkiye’nin dijitalleşme sürecini hızlandırabilmek ve veri bilimi alanında ülkenin ihtiyacı olan nitelikli insan kaynağına ulaşmayı hedefliyor.

TBV ve SAS’ın bu projedeki yeni teknik ana sponsoru olan SBM, Dijital Teknoloji Geliştiriciler programının bir parçası olan öğrencilere staj imkanı sunarken, ileri analitik ve yapay zeka projelerinde yer alma olanağı da sağlamayı planlıyor.

Arayüz tasarımcıları, bilgisayar programcıları ve yazılım geliştiricilerinin bir araya gelip yeni projeler gerçekleştirdikleri yarışmalar olan hackathon düzenleme etkinliklerinin de gündeminde yer aldığı projede, kariyer günleri benzeri aktivitelerle üniversitelerde öğrencilerle bir araya gelmek de SBM’nin yeni iş birliği çerçevesinde gerçekleştirilmesi planlanan etkinlikler arasında yer alıyor.

TBV Başkanı Faruk Eczacıbaşı, “İlk Sanayi Devrimi’ni başlatan kömür, yerini petrole bıraktı; o da şimdi yerini doğal kaynaklara bırakıyor..." dedi ve ekledi:

"Bizler de yerimizi dijital döneme doğan gençlerimize bırakmaya hazırlanıyoruz. Gençlerimize, geleceğin dünyasına yeni bir gözlükle bakıp her türlü konuda çözümün bir parçası olmaları, akılcı modeller ile teknolojiyi de doğru kullanarak ilerlemeleri ve topyekûn bir kalkınma amacıyla değer üretmeleri için gereken desteği mutlaka vermeliyiz. Bizim görevimiz onların yolunu açmak ve ihtiyaçları olan yetkinlikleri elde etmeleri için gereken ortamı ve eğitimleri sağlamak.”

Dijital Teknoloji Geliştiriciler projesine SBM’nin sunacağı teknik sponsorluğa değinen Eczacıbaşı, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bu kapsamda, ileri analitik ve yapay zeka teknolojileri konusunda çok değerli birikimi olan SAS ve Türkiye Bilişim Vakfı (TBV) iş birliğiyle yürütülen Dijital Teknoloji Geliştiriciler projemizi çok önemsiyoruz.”

SBM’nin projeye katkısından memnuniyet duyduğunu ifade eden SAS Türkiye ve Orta Asya Bölgelerinden Sorumlu Genel Müdürü Tayfun Topkoç şöyle konuştu:

“SAS sektörüne liderlik eden bir şirket olarak ticari faaliyetleri dışında bulunduğu topluma ve gençlere olan inancıyla Türkiye’ye her zaman katkı sunmak üzere çalışıyor. TBV ile başlattığımız Dijital Teknoloji Geliştiriciler projesi çok sayıda üniversitenin dahil olması, çevrim içi eğitimlerin fırsat eşitliği sağlaması ve özel sektörden ve kamudan aldığı desteklerle büyümesini sürdürürken etkisini de artırıyor. Bu önemli projeye teknik sponsorluk rolüyle katkılar sunacak SBM’ye çok teşekkür ediyorum..”

SBM Genel Müdürü Murat Hakseven ise dijital yeteneklere dikkat çekerek, “Dijitalleşme serüveninde, her şeyi düşünürken dijitalleşmenin neferleri olan dijital yetenekleri yetiştirmek ve bünyede tutmak gerekiyor. Nispeten Türkiye’nin de dahil olduğu, gelirini çoğunlukla sanayi ve üretimden sağlayan ülkeler için veri bilimcisi, yapay zeka geliştirme uzmanı, uygulama geliştirici, cloud architect veya agile proje uzmanı gibi yeni nesil dijital yetenekleri keşfetmek, yetiştirmek ve tutmak kolay bir süreç değil” dedi.