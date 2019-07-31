Temassız ödemelerde işlem limiti 120 TL'ye yükseliyor

Bankalararası Kart Merkezi'nce (BKM), şifresiz olarak yapılabilen temassız ödeme işlemleri limitinin yarından itibaren 120 liraya çıkarılacağı bildirildi.

BKM açıklamasına göre, ödemelerin çok daha hızlı ve kolay yapılmasına olanak sağlayan temassız ödemelere gösterilen ilgi ve güven giderek artıyor.

1 Ağustos 2019 itibarıyla alışverişlerde kartlar ve mobil cihazlarla yapılan temassız ödemeler limiti 90 liradan 120 liraya yükseltilecek. Temassız ödemeler 120 liraya kadar şifresiz, bu tutar üzerinde ise şifreli olarak yapılabilecek.

'ULAŞIM İLE AKARYAKIT SEKTÖRLERİNDE TEMAZSSIZ İŞLEM ADEDİ ARTTI'

Açıklamada görüşlerine yer verilen BKM Genel Müdür Yardımcısı Celal Cündoğlu, son bir yılda en çok temassız işlem yapılan sektörleri paylaştı.

Cündoğlu, "En çok temassız işlem yapılan sektörler sırasıyla market, yemek, gıda, ulaşım ve akaryakıt. Geçen yıl özellikle ulaşım ve akaryakıt sektörlerinde temassız işlem adetlerinin arttığını ve böylelikle bu iki sektörün en çok temassız işlem yapılan ilk 5 sektör arasında yerlerini aldığını gözlemliyoruz." ifadelerini kullandı.

Özellikle 120 lira altı şifresiz yapılabilen temassız ödemeler ile kart kullanıcılarının ve iş yerlerinin ödeme süreçlerinin çok daha hızlı ve kolay hale geleceğini aktaran Cündoğlu, "Limitin yükseltilmesi, kullanıcıların hayatını daha da kolaylaştıracak ve market alışverişi gibi küçük ölçekli harcamalarda kullanılan temassız ödeme özelliğinin diğer sektörlere de yayılması sağlanacak." değerlendirmesinde bulundu.