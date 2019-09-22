FİNANS

Terörle mücadelede kullanılan Serçe-2 TEKNOFEST İstanbul sergilendi

EKONOMİ HABERLERİ  | 22.09.2019 15:20 | Son Güncelleme

Güvenlik güçlerinin yaygın olarak kullandığı insansız uçan sistem Serçe, yeni versiyonu ile çok daha yetenekli şekilde görev yapmaya başladı.

Terörle mücadelede kullanılan Serçe-2 TEKNOFEST İstanbul sergilendi

ASELSAN, Türkiye'nin en büyük teknoloji etkinliği İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nde (TEKNOFEST İstanbul) insansız sistemler alanındaki en yeni çözümlerini sergiledi. Çok rotorlu insansız uçan sistem Serçe-2 de sergilenen araçlar arasında yer aldı.

'BAŞARIYLA GÖREV YAPIYOR'

ASELSAN İnsansız Sistemler Proje Mühendisi Deniz Temurtaş, yaptığı açıklamada, şirket tarafından geliştirilen Serçe-1'in uzun süredir ve yüksek adetlerde güvenlik güçlerine teslim edildiğini ve başarıyla görev yaptığını söyledi.

Güvenlik güçlerinden gelen talepler ve teknolojik gelişmeye paralel olarak Serçe-1'den daha yüksek kabiliyetlere sahip Serçe-2'yi geliştirdiklerini anlatan Temurtaş, aracın keşif, gözetleme ve istihbarat amaçlı olarak otonom şekilde görev yapabildiğini belirtti.

BİR SAAT HAVADA KALIYOR

Sistemlerin havada kalış süresi dolayısıyla farklılaştığına işaret eden Temurtaş, Serçe-1'in 35 dakika havada kalabilirken, Serçe-2'de bu sürenin bir saate kadar çıkabildiğini bildirdi. Temurtaş, yenilenen platform, itki ve batarya sistemi sayesinde Serçe-2'nin daha uzun süreler uçuş gerçekleştirebilmesinin sağlandığını kaydetti.

Deniz Temurtaş, aracın özellikle terörle mücadele ve sınır bölgelerinde kullanıldığını ifade ederek, Serçe-2'nin gemi ya da kara araçları gibi farklı platformlara entegre şekilde kullanılmasına yönelik çalışmaların da sürdüğünü bildirdi.

Temurtaş, "Sürü insansız hava araçlarına (İHA) yönelik de çalışmalarımız var. Serçe-2'yi sürü İHA olarak da kullanmak istiyoruz." dedi.

LAZER DESTEKLİ İNİŞ SİSTEMİNE SAHİP

ASELSAN'ın yürüttüğü çalışmalarla aracın uçuş süresi ile birlikte modülerliği artırıldı. Bu da sahada kullanıcılar için daha kolay ve küçük boyutlarda taşımaya imkan sağladı. İnsansız sistemler için kritik unsurlardan olan sessiz çalışma konusunda da Serçe'nin kabiliyeti artırıldı. Böylece Serçe-2, çok daha sessiz şekilde kendisine verilen görevleri yerine getirebiliyor.

Lazer destekli iniş sistemine sahip Serçe-2, hareketli hedef tespit ve takibi yapabiliyor. Tam otonom seyir gerçekleştirebilen Serçe-2, uçuş esnasında görev planı değişikliğine imkan veriyor.

Kaynak: AA

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Anahtar Kelimeler:
ASELSAN Serçe-2

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