FİNANS

TİM Başkanı Gülle'den faiz açıklaması!

EKONOMİ HABERLERİ  | 13.09.2019 20:23 | Son Güncelleme

Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı İsmail Gülle, "Faizlerdeki düşüşün, finansman konusunu özellikle çok kısa zamanda çözeceğini düşünüyoruz" dedi.

TİM Başkanı Gülle'den faiz açıklaması!

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Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı Gülle faiz

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