FİNANS

Tokat’ta domates 20 kuruşa düştü

EKONOMİ HABERLERİ  | 16.09.2019 15:38 | Son Güncelleme

Tokat’ta domatesin kilogram fiyatı sebze ve meyve halinde 20 kuruşa kadar düştü.

Tokat’ta domates 20 kuruşa düştü

Tokat Sebze ve Meyve halinde şehrin yerli domatesi cinsine göre 20-80 kuruş arasında satılırken, il dışından gelen domates çeşitleri ise 1 lira ile 1.25 kuruş arasında satılıyor. Pazar yeri ve marketlerde ise domates cinsine göre 1 lira ile 2.5 lira arasında değişen fiyatlardan alıcı buluyor. Tokat Sebze Halinde uzun yıllardır komisyonculuk yapan Hamza Coşkun, domatesin satılmadığını ileri sürerek bir kasa domatesi yere döktü. 12 kiloluk domatesin kasasının 2 lira olduğunu ifade eden Coşkun, “Domates 20 kuruş alıcı yok. Gelsinler satayım hemen yüklerim araçlarına. Bu paramı? köylüye para veremiyoruz. Kış geldi köylü ne yakacak, ne alacak? Bizim burada domates bedava marketlerde yüksek. Burada bir rant oyunu var ama bilemiyoruz. Marketlerde 2 - 3 lira bizde 20 kuruş. 20 kuruştan satamıyoruz. Alıcı yok” dedi.

Kızılköy de çiftçilik yapan Necati Ertürk ise tarladan domatesi 20 kuruşa hale getirildiğini ifade ederek, “Domatesin kasası 2 lira, satamıyoruz. Tarlada durduğu zaman çürüyor, mecbur toplamak zorundasın. Fiyatlar üretim fazlalığından düşmüş olabilir. Hasat yapılacak domates daha çok var. Bir yanını salça yapacağız, bir yanı çürüyecek idare edeceğiz” diye konuştu.

Kemalpaşa Köyünden Özkan Us da marketlerde fiyatların yüksek olduğunu ileri sürerek, “Para etmiyor bizden 40 - 50 kuruşa alıyorlar, marketlerde fiyat yüksek" ifadelerini kullandı.

KAYNAK:İHA


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Anahtar Kelimeler:
Tokat Sebze ve Meyve hali domates fiyat

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