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Türk çay devi Ofçay, ABD'li Jacobs'a satıldı

EKONOMİ HABERLERİ  | 23.10.2018 14:46 | Son Güncelleme

Türkiye'nin önde gelen çay şirketlerinden Ofçay, ABD'lilere satıldı. Rekabet Kurulu, Ofçay'ın hisselerinin ABD'li Jacobs tarafından devralınmasıyla ilgili anlaşmaya onay verdi. 1985 yılında faaliyet başlayan Of Çay'ın, 5 çay fabrikası ile 2 paketleme tesisi bulunuyor.

Türk çay devi Ofçay, ABD'li Jacobs'a satıldı

Ofçay'ın hisselerinin ABD'li Jacobs tarafından devralınmasıyla ilgili anlaşmaya Rekabet Kurulu onay verdi. Yapılan açıklamada, Ofçay hisselerinin tamamının devralınması ve Jacobs Douwe Egberts TR Gıda ve Ticaret A.Ş.'nin hisselerinin belli oranının da Kasap Ailesi'ne devredilmesi işlemine izin verildiği belirtildi.

Rekabet Kurulu'ndan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Jacobs Douwe Egberts International B.V.'nin kontrolünde bulunan Jacobs Douwe Egberts TR Gıda ve Ticaret A.Ş. tarafından Of Çaysan Tarım Ürünleri Entegre Tesisleri San. ve Tic. A.Ş. hisselerinin tamamının devralınması ve Jacobs Douwe Egberts TR Gıda ve Ticaret A.Ş.'nin hisselerinin belli oranının da Kasap Ailesi'ne devredilmesi işlemine izin verildi."

İki şirket, ekim ayı başında Rekabet Kurulu'na satın alma işlemi için başvurmuş ve kendi internet sitelerinden ortak girişime dair açıklamada bulunmuştu.

133 YILLIK ŞİRKET

1885 yılında Johann Jacobs Almanya Bremen’de kahve, çay, kakao ve bisküvit satan bir dükkan açtı. Bu dönemde kahve ticaretini öğrenmeye çalışırken, gelişmiş tad duyusu nedeni ile kahvenin fırınlanması ve tadımına ilgi gösterdi. 1907 yılında dükkanı bir kahve fırınlama atölyesine dönüşmüş ve Bremen bölgesinin dağıtımcısı haline gelmişti. 1920’de yeğeni, Walther’in katılması ve yeni fikirleri ile işler hızla gelişti ve Jacobs Kaffee, tanınmış bir marka oldu.

1966 yılında, Jacobs paketleme ve sunumunda değişiklik yaparak, uluslararası pazara açıldı. En önemli markası yeşil paketli Krönung oldu. 1982 yılında, Suchard Tobler markası ile birleşti ve yeni marka Jacobs Suchard AG, olurken 1993 yılında Kraft Foods tarafından satın alındı. Bu gelişmeler Milka, Toblerone ve Jacobs Krönung olarak bilinen ünlü markaların da oluşmasına yol açtı.

Halen Avusturya, Baltık ülkeleri, Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Almanya, Macaristan, Polonya, Romanya, Slovakya, İsviçre ve Türkiye en büyük pazarları.

1984 yılında İsviçre’de açılan Jacobs Müzesi kendi kolleksiyonu ile kahvenin kültürel, politik ve sosyal yönlerini tanıtmaya çalışmakta. Bu müzede ayrıca resimler, porselen ve gümüş eşyalar sergileniyor.

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Anahtar Kelimeler:
ofçay Jacobs abd

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