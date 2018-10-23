Türk çay devi Ofçay, ABD'li Jacobs'a satıldı

Ofçay'ın hisselerinin ABD'li Jacobs tarafından devralınmasıyla ilgili anlaşmaya Rekabet Kurulu onay verdi. Yapılan açıklamada, Ofçay hisselerinin tamamının devralınması ve Jacobs Douwe Egberts TR Gıda ve Ticaret A.Ş.'nin hisselerinin belli oranının da Kasap Ailesi'ne devredilmesi işlemine izin verildiği belirtildi.

Rekabet Kurulu'ndan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Jacobs Douwe Egberts International B.V.'nin kontrolünde bulunan Jacobs Douwe Egberts TR Gıda ve Ticaret A.Ş. tarafından Of Çaysan Tarım Ürünleri Entegre Tesisleri San. ve Tic. A.Ş. hisselerinin tamamının devralınması ve Jacobs Douwe Egberts TR Gıda ve Ticaret A.Ş.'nin hisselerinin belli oranının da Kasap Ailesi'ne devredilmesi işlemine izin verildi."

İki şirket, ekim ayı başında Rekabet Kurulu'na satın alma işlemi için başvurmuş ve kendi internet sitelerinden ortak girişime dair açıklamada bulunmuştu.

133 YILLIK ŞİRKET

1885 yılında Johann Jacobs Almanya Bremen’de kahve, çay, kakao ve bisküvit satan bir dükkan açtı. Bu dönemde kahve ticaretini öğrenmeye çalışırken, gelişmiş tad duyusu nedeni ile kahvenin fırınlanması ve tadımına ilgi gösterdi. 1907 yılında dükkanı bir kahve fırınlama atölyesine dönüşmüş ve Bremen bölgesinin dağıtımcısı haline gelmişti. 1920’de yeğeni, Walther’in katılması ve yeni fikirleri ile işler hızla gelişti ve Jacobs Kaffee, tanınmış bir marka oldu.