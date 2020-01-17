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  4. Türk sağlık sektörüne ABD'li yatırımcı ilgisi

Türk sağlık sektörüne ABD'li yatırımcı ilgisi

EKONOMİ HABERLERİ  | 17.01.2020 10:42 | Son Güncelleme

Lokman Hekim Sağlık Grubu yetkilileri, Raiffeisen Centrobank tarafından New York'ta gerçekleştirilen organizasyonda ABD'li kurumsal yatırımcılarla bir araya geldi - Lokman Hekim Sağlık Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Sarıoğlu: - "Türk sağlık sektörüne ve şirketimize ilişkin yatırım fırsatlarını anlattık"

Ankara merkezli Lokman Hekim Sağlık Grubunun Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Sarıoğlu, şirket olarak New York'ta gerçekleştirilen 2020'nin ilk büyük yatırımcı toplantısına katıldıklarını belirterek, "ABD'li yatırım fonlarıyla bir araya geldik, Türk sağlık sektörüne ve şirketimize ilişkin yatırım fırsatlarını anlattık." ifadesini kullandı.

Sarıoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Raiffeisen Centrobank'ın organizasyonuyla ABD'nin New York kentinde düzenlenen "Turkish Days in New York" organizasyonuna farklı sektörlerden 16 Türk şirketinin davet edildiğini bildirdi.

Lokman Hekim Sağlık Grubu yöneticilerinin, yılın ilk büyük yatırımcı toplantısı niteliğindeki organizasyona katılarak ABD'li kurumsal yatırımcılarla bir araya geldiğini belirten Sarıoğlu, şunları kaydetti:

"ABD'nin dört bir tarafından konferans için New York'a gelen yatırımcılara Türk sağlık sektörüne ve şirketimize ilişkin yatırım fırsatlarını anlattık. Şirketimizin 2019 yılı performansı ve ileriye dönük vizyonu konusunda bilgi verdik. Türkiye'de özel hastane penetrasyonunun düşük olduğu bölgelere yönelik büyüme stratejimizi anlattık."

Sarıoğlu, şirketi temsilen ABD'de bulunan yöneticilerin yabancı kurumsal yatırımcılardan yoğun ilgi gördüğüne dikkati çekerek, "Kurumsal yatırımcıların mevcut hastanelerdeki son durum, sermaye yatırımları, üniversite projesi, Ankara Etlik ve Akay hastanelerindeki kapasite artışı, borçlanma maliyetlerindeki trend ile ilgili spesifik soruları ayrıca cevaplandı." ifadelerini kullandı.

Geçen yılın son çeyreğinden itibaren ivme kazanan Lokman Hekim Sağlık Grubuna yönelik kurumsal yatırımcı ilgisinin bu yıl da devam ettiğini gözlemlediklerini vurgulayan Sarıoğlu, Türk sağlık sektörünün küresel piyasalarda geldiği rekabetçi pozisyonun yabancı yatırım fonlarının dikkatini çektiğini kaydetti.

Sarıoğlu, ABD'nin dört bir yanından gelen yatırımcılarla gerçekleştirilen ikili görüşmelerin de oldukça verimli geçtiğini bildirdi.

- 24 yıldır hizmet veriyor

Lokman Hekim Sağlık Grubunun 24 yıldır sağlık sektöründe hizmet verdiğine işaret eden Sarıoğlu, Ankara ve Van'ın en büyük özel sağlık hizmet sunucusu olarak 2011 yılından bu yana Borsa İstanbul'da işlem gören şirketin, son teknolojik imkanlarla donatılmış 5 hastane ve 2 tıp merkezi ile sağlık hizmeti sunduğunu belirtti.

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Anahtar Kelimeler:
Lokman Hekim Sağlık Grubu, Mustafa Sarıoğlu, Turkish Days in New York,

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