Türkiye, Avrupa kart pazarında liderliğini sürdürüyor

Soner Canko, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kartlı ödemelerin, temel ihtiyaçlardan vergi ödemelerine, bireysel emeklilikten uluslararası alışverişlere ve bağış ödemelerine kadar tüm alanlarda hayatı kolaylaştıran önemli bir ödeme aracı olarak kullanımının her geçen gün yaygınlaştığını, kart kullanımına ilişkin artan bilinçle birlikte nakit dışı ödemelerin pazardaki yaygınlığının yükselmesinin ekonomik kalkınma ve toplumsal refah artışı için önemli katkılar sağlamaya devam ettiğini söyledi.

Soner Canko, internet ve mobil teknolojilerin toplumun farklı kesimlerinde artan kullanımıyla birlikte internetten ödeme alışkanlıklarının da her geçen gün yaygınlaştığını ifade etti.

- "Her 2 kredi kartından biri internette kullanıldı"

"2014 yılında 42 milyar TL olan internetten kartlı ödeme tutarının 5 yılda yaklaşık 5 kat artması ve internetten kartlı ödemelerin toplam kartlı ödemelerdeki payının da 2 katına çıkmış olması, ülkemizde dijital dönüşümün ne kadar hızlı gerçekleştiğini de gözler önüne seriyor. İnternetten ödemelerde kullanılan kredi kartı adetlerine baktığımızda ise 31 milyon adet farklı kredi kartının son 1 yılda internetten ödemelerde kullanıldığı, yani her 2 kredi kartından birinin internetten ödemelerde tercih edildiği görülüyor. 5 yıl önce 20 milyon seviyesinde olan bu adedin bugünkü seviyelere çıkması, yine internetten ödeme alışkanlığının ne kadar yaygınlaştığının önemli bir göstergesi olarak ön plana çıkıyor."

Her 5 TL kartlı ödemenin 1 TL'sinin artık internetten gerçekleştiğine işaret eden Canko, şöyle devam etti:

- "Her 3 kartlı ödemeden biri banka kartlarıyla yapılıyor"

Canko, temassız ödeme yapılabilen terminal sayısının ise 2019'da hızla artarak 1,6 milyona yükseldiğini, her 5 terminalden 3'ünde temassız ödeme yapılabildiğini bildirdi.

Daha çok düşük tutarlı ödemelerde tercih edilen banka kartlarının ödeme işlem adedi içindeki payının kullanımdaki yaygınlaşmayla beraber yüzde 34 seviyesine yükseldiğini belirten Canko, "5 yıl önce her 5 kartlı ödemeden sadece biri banka kartlarıyla gerçekleşirken, bugün her 3 kartlı ödemeden biri banka kartlarıyla yapılıyor. Yani, banka kartlarının ödemelerde kullanımı her yıl artmaya devam ediyor." diye konuştu.

- "Yabancı kartlarla harcamalar yüzde 83 arttı"

BKM Genel Müdürü Canko, yılın 11 ayında yabancı kartlarla Türkiye'de yaklaşık 75 milyar TL alışveriş yapıldığını söyledi. Bunun, yabancı kartlarla Türkiye'de yapılan alışveriş büyüklüğünün geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 83 arttığı anlamına geldiğini ifade eden Canko, "Yıl sonunda ise yabancı kartlarla ülkemizde yapılan ödemelerin 81 milyar TL seviyesine ulaşacağı öngörülüyor." dedi.

Canko, 2019'da yabancı kartlarla yapılan alışverişlerde son yılların en yüksek büyümesi olduğunu, böylece en büyük alışveriş tutarına ulaşılmasının turizm açısından çok iyi bir yıl geçirildiğine işaret ettiğini söyledi.