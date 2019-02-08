Türkiye'de ne kadar altın mevduatı var? İşte illerdeki altın miktarı

Türkiye'de, 2018'de en fazla altın mevduatına sahip il 12 milyar 867 milyon 288 bin lirayla İstanbul olurken, İstanbul'u 3 milyar 948 milyon 592 bin lirayla Ankara, 2 milyar 203 milyon 111 bin lirayla da İzmir takip etti.

Toplam altın mevduatı, 2017 sonunda 23 milyar 197 milyon 35 bin lira düzeyinde bulunuyordu.

AA muhabirinin Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerinden derlediği bilgilere göre, Türkiye'de gerçek kişilerin altın mevduatı, geçen yıl sonunda 2017'nin aynı dönemine kıyasla yüzde 72,8 artarak 40 milyar 73 milyon 962 bin liraya ulaştı.

Bu durum, özellikle belirsizlik ortamlarında "güvenli liman" olarak görülen altının cazibesini artırırken, yatırımcıların altın mevduatı hesaplarına yönelmesini de beraberinde getirdi.

Söz konusu 3 ilin toplam altın mevduatı 19 milyar 18 milyon 991 bin liraya ulaşırken, bu rakamın Türkiye'deki altın mevduatlarının yüzde 47,4'ünü oluşturması dikkati çekti.

Bu dönemde Bursa 1 milyar 436,6 milyon liralık, Konya 1 milyar 152,2 milyon liralık, Kocaeli 1 milyar 21,9 milyon liralık, Antalya 950,5 milyon liralık, Adana ise 637,8 milyon liralık toplam altın mevduatıyla öne çıkan iller arasında yer aldı.

Altın mevduatının en düşük olduğu il ise 21 milyon 165 bin lirayla Ardahan oldu. Ardahan'ı 24 milyon 243 bin lirayla Bayburt, 26 milyon 210 bin lirayla Tunceli, 26 milyon 402 bin lirayla da Iğdır izledi.

ALTIN MEVDUATI EN FAZLA BATMAN'DA ARTTI

Toplam altın mevduatının 2018 sonunda 2017'ye kıyasla en fazla arttığı il, yüzde 177,2 ile Batman oldu. Batman'ın 2017 sonunda 76 milyon 526 bin lira düzeyinde bulunan toplam altın mevduatı, geçen yıl 212 milyon 135 bin liraya ulaştı.

Altın mevduatı artışında Batman'ı yüzde 135,1 ile Şırnak, yüzde 129,5 ile Hakkari, yüzde 126,7 ile Tunceli, yüzde 126,3 ile Bingöl, yüzde 118,8 ile de Mardin takip etti. Aksaray yüzde 108,4'lük, Ardahan yüzde 106,2'lik, Şanlıurfa yüzde 103,7'lik, Elazığ yüzde 102,8'lik, Muş 101,9'luk, Van ise yüzde 99,3'lük altın mevduatı artışı ile öne çıkan iller oldu.