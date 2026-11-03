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Goldman Sachs'tan yılın geri kalanı için faiz tahmini!

Goldman Sachs, ekim ayında enflasyon göstergelerindeki yükseliş ve döviz rezervlerindeki gerilemenin ardından Türkiye ekonomisine ilişkin tahminlerini açıkladı. Banka, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) yılın geri kalanında politika faizini sabit tutmasını beklerken, 2026 yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 29 olarak korudu.

Goldman Sachs'tan yılın geri kalanı için faiz tahmini!
Sariye Nur Dönmez

Goldman Sachs, ekim ayı enflasyon verilerinde görülen hızlanma ve döviz rezervlerindeki düşüşün ardından Türkiye ekonomisine ilişkin değerlendirmelerini paylaştı. Banka, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) yılın kalan bölümünde politika faizinde değişikliğe gitmeyeceğini öngörürken, 2026 yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 29 seviyesinde tuttu.

Goldman Sachs tan yılın geri kalanı için faiz tahmini! 1

Türkiye'de yıllık enflasyon, ekim ayında yüzde 29,7'den yüzde 29,8'e çıktı. Goldman Sachs'ın 3 Kasım tarihli analizinde, aylık enflasyonun mevsimsellikten arındırılmamış bazda yüzde 1,8'den yüzde 2,6'ya yükseldiği belirtildi.

Goldman Sachs tan yılın geri kalanı için faiz tahmini! 2

Enflasyondaki artışta işlenmemiş gıda fiyatlarının yükselmesi, eylül ayında yaşanan belirgin düşüşün kısmen tersine dönmesi ve mevsimsel giyim fiyatlarının etkili olduğu ifade edildi.

ÇEKİRDEK ENFLASYON GÖSTERGELERİNDE HIZLANMA

Goldman Sachs, fiyat artışlarının yalnızca gıda ve giyim kalemleriyle sınırlı kalmadığına işaret etti.

Bankanın kendi mevsimsel düzeltme hesaplamalarına göre aylık manşet enflasyon yüzde 1,7'den yüzde 2,4'e yükselirken, TÜİK'in çekirdek C göstergesi yüzde 2 seviyesine ulaştı.

Goldman Sachs tarafından izlenen diğer çekirdek enflasyon göstergelerinde de ekim ayında yükseliş kaydedildi.

ENFLASYON BEKLENTİLERİ VE İÇ TALEP ETKİLİ OLUYOR

Banka, çekirdek enflasyondaki artışın son dönemde enflasyon beklentilerinde yaşanan bozulmayla ilişkili olabileceğini değerlendirdi.

Eylül ayında Satın Alma Yöneticileri Endeksi'nde (PMI) girdi ve çıktı fiyatlarının belirgin şekilde yükseldiğine dikkat çekilirken, iç talepteki toparlanmanın maliyet artışlarının çekirdek enflasyona yansımasını kolaylaştırdığı belirtildi.

Goldman Sachs, miktar bazlı finansal koşullar endeksinde eylül ayında gerçekleşen 1 puanlık sıkılaşmanın önümüzdeki iki çeyrekte ekonomik büyümeyi 0,6 puan azaltabileceğini tahmin etti.

Maliye politikası ve makroihtiyati önlemlerdeki gevşemenin ise söz konusu etkiyi kısmen hafifletebileceği ifade edildi.

2026 YIL SONU ENFLASYON TAHMİNİ DEĞİŞMEDİ

Goldman Sachs, temel enflasyon göstergelerinin genel olarak yatay bir seyir izlemesini beklediğini bildirdi.

Enflasyona ilişkin risklerin hafif yukarı yönlü olduğunu belirten banka, 2026 yıl sonunda yıllık enflasyonun yüzde 29 seviyesine gerileyeceği yönündeki tahminini değiştirmedi.

TCMB'NİN FAİZ KARARINA İLİŞKİN BEKLENTİSİNİ AÇIKLADI

Goldman Sachs, enflasyon göstergelerindeki gelişmeler ve döviz rezervlerinde yaşanan gerileme nedeniyle TCMB'nin yılın geri kalanında politika faizini sabit bırakmasını bekliyor.

Banka, eylül ayının başından itibaren döviz rezervlerinde altın değerlemesi hariç 18 milyar dolar, altın dahil edildiğinde ise 30 milyar dolar düşüş yaşandığına dikkat çekti.

Rezervlerdeki gerilemenin de yılın kalan döneminde faiz indirimi yapılmayacağı yönündeki beklentiyi desteklediği değerlendirildi.

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Anahtar Kelimeler:
Goldman Sachs TCMB
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