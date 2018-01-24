FİNANS

Türkiye Kart dönemi başlıyor

24 Ocak 2018 09:13

Metrodan müzeye ve taksiden uçağa kadar Türkiye’nin tamamında geçerli olacak ‘Türkiye Kart’ projesiyle ilgili Ulaştırma Bakanı Ahmet Arslan, “Şu anda Türkiye Kart’a benzer sistemler dünyada 3-4 ülkede kullanılıyor. Biz de bu sistemi dünya üzerinde başarıyla kullanan ilk ülkeler arasına gireceğiz” dedi.

Türkiye Kart dönemi başlıyor
Bankacılık, telekomünikasyon, ulaşım ve finans alanında hizmet veren şirketler bir araya gelerek Türkiye Ortak Ödeme Platformu’nu oluşturdu. Platforma üye olan şirketler aracılığıya Türkiye genelinde ortak ödeme sistemine geçiliyor.
 
Sistem ile tüm şehirlerdeki toplu taşıma araçlarında ortak ödeme sistemi geçerli olacak. Metrodan otobüse, vapurdan metrobüse tüm ulaşım araçlarına tek bir kartla binilebilecek. İl değiştirildiğinde ayrı bir kart almak gerekmeyecek. Bunun için de başta İstanbul ve Ankara olmak üzere belediyelerle anlaşma yapılacak.
 
Talep eden belediyeler, karta kendi şehirlerine özel şehircilik uygulamaları yükleyebilecek. Taksi, dolmuş gibi serbest çalışan esnaf da isterse sisteme dahil olacak.
 
BAŞBAKAN YILDIRIM YARIN TANITACAK
 
Sistemi Gazete Habertürk'ten Esra NEHİR'e değerlendiren Bakan Arslan, “Başbakan Sayın Binali Yıldırım’ın yapacağı tanıtım ile hizmeti sunmaya başlayacağız. Şu anda Türkiye Kart’a benzer sistemler dünyada 3-4 ülkede kullanılmaya başlandı. Biz de bu sistemi dünya üzerinde başarıyla kullanan ilk ülkeler arasına gireceğiz” dedi.
 
Kartın kullanım alanlarını sıralayan Arslan, “Türkiye Kart’ın hizmete girmesi ile vatandaşlarımız hem kredi kartı hem de nakit işlemlerini bu kart ile yapabilecekler. Bankada hesabınız olmasa bile Türkiye Kart’a sahip olduktan sonra cep telefonunuz üzerinden bir başkasına para gönderebileceksiniz. Vatandaş hangi şehre giderse gitsin Türkiye Kart’ı şehrin ulaşım kartı olarak da kullanabilecek. Taksi, dolmuş gibi serbest çalışan esnafın da sisteme girme imkânı bulunacak” diye konuştu.
 
HER TÜRLÜ FİNANSAL İŞLEM YAPILABİLECEK
 
 
‘Türkiye Kart’ sadece ulaşımda değil her türlü finansal işlemde de kullanılabilecek. Banka hesabı olmayanlar cep telefonu ile para transferi yapabilecek. Söz konusu kart ile para transferinin yanı sıra alışveriş de yapılabilecek. Kartlar tüm ATM’lerde, POS’larda ve e-ticarette geçerli olacak.
 
ATM’DEN YATIRILABİLİR
 
Türkiye Kart’a platform üyelerinin kanallarından (ATM, şube vb.) para yatırılabilecek. Böylece para dijitalleşerek kayıt altına alınacak. Türkiye Kart, müze ve milli parklarda da kullanılabilecek.
 
TÜM KARTLARA SATIŞ VE DOLUM PTT'DEN
 
Vatandaşa ön ödemeli veya debit özellikli (kartın bağlı olduğu hesapta belli tutarda para tutulması) Türkiye Kart seçenekleri sunulacak. PTT, tüm kartlar için satış ve dolum merkezi olacak. Türkiye Kart 4.600 PTT noktasından temin edilecek.

 

15.000 TL 36Ay Vadeli

İHTİYAÇ KREDİSİ İÇİN TIKLAYIN
20.000 TL 24Ay Vadeli

İHTİYAÇ KREDİSİ İÇİN TIKLAYIN
Okuyucu Yorumları20 yorum
  • 134 Oy
    milleti yolmanın yeni yolu busanırım,,, kartların paralarını hazırlayın size 0,0001 krşluk kartları artık 50 TL den çakarlar
    CEVAP VER
  • 86 Oy
    Ehliyet için 16TL Kimlik için 16 TL acaba bunun için ne kadar alırlar
    CEVAP VER
  • 27 Oy
    çipli kimlik dağıtıyorsunuz millete onunla birleştirin neden daha farklı kart
    CEVAP VER
  • 57 Oy
    yani nefes almak yok adım adım takip.bir nevi barkodlandik.onlari bide internet ile entegre edersek nefes yok.
    CEVAP VER
  • 31 Oy
    Sanki mossad ajanı seni kim takip etsin la zaten ellindeki telefondan içindeki hattan yerin bulunur merak etme
    CEVAP VER
  • 20 Oy
    Şükür.o ne öyle farklı şehirlere gittiğimizde bir de o kentin otobüs kartını bulucaz diye canımız çıkıyordu
    CEVAP VER
  • 9 Oy
    böyle şeyler hayatı kolaylaştırır. fakat PTT gibi kurumların çalışkan ve güleryüzlü olması lazım yüzleri mahkeme duvarı gibi. akılları maaşta. hem de şubelerde personel ortalama 2 kişi basit bir mektuba bile 20 dakika sıra bekliyoruz. buna ne kadar bekleriz?
    CEVAP VER
  • 1 Oy
    @ilkerticaret MAAŞ VECEK PARA yok YARIM SAAT SONRA GEL DİLENCİ MUAMELESİ İNSANLARDA TIK YOK koyun dedikmi güceniyorlar.?
    CEVAP VER
  • 14 Oy
    gurur ve memnuniyet verici ancak, hangi ptt atm si düzgün çalışıyorki, kendi kendini baltalamak için 1 hafta boyunca arıza yapanı gördüm, atm ler işler hale getirilirse başarıyı yakalar.
    CEVAP VER
  • 31 Oy
    işiniz gücünüz milleti nasıl yolarım düşüncesidir . yeni kimlik kartlarına ehliyet sınıfı yazmak çokmu zordu , havantadan ehliyet diye milletten havanta para topluyorsunuz ... aaa pardon unutmuşum doğruya şimdi de savaş var para lazım ... pardon. imamlarınıza söyleyin cuma günleri camilerde para toplasın . hatta okullarda öğrencilere söylesinler herkes velisinden para istesin, yok o da yetmedi tüm devlet çalışanlarının maaşlarından himmet adı altında kesinti yapın, hani yıllar önce memurlardan himmet toplanırken göz yumuyordunuz ya işte ondan. hep birlikte akp nin kumbarasına dolduralım .
    CEVAP VER
  • 11 Oy
    yaw allah aşkına tamm başbakanımız ok ama lütfen teknolojiden anlayan biri tanıtsız teknoloji bakanıyken bir cloud sistemini anlatması vardı dillere desten lütfen yada cumhurbaşkanımız gibi dersine iyi çalışsın
    CEVAP VER
  • 11 Oy
    Dunya "cashless" sisteme geciyor.Kolaylik ve guvenlik.Dusunce guzel.Uygulamasi izleyelim gorelim.
    CEVAP VER
  • 6 Oy
    Aktif bank calik holdinge yapilan yeni kıyak buda.....
    CEVAP VER
  • 16 Oy
    inş. uygulamada sıkıntı olmaz. güzel proje.
    CEVAP VER
  • 111 Oy
    Kalkınan ve gelişen bir Türkiye ne mutlu bu ülkeye ne mutlu bu millete helal olsun
    CEVAP VER
  • 1 Oy
    @Serkanaydogar haftada bir benzine zam kestane30tl nohut15tlfasulye15tl varsa yersin.??????
    CEVAP VER
  • 177 Oy
    Digital bankacılıkta gerçekten çığır açtınız, bugün Almanya gibi dev ülkelerin internet bankacılığına bakıyorum, bir de bizim bankalarınkine. Her alanda inanılmaz projelere imza atılıyor ve hala bunu görmezden gelen ahmaklar var, görüyor tabki ama işlerine gelmiyor, kabullenemiyorlar.
    CEVAP VER
  • 92 Oy
    @bjk1903besitas BİZLER YAPILAN İYİ ŞEYLERİ GÖREMEYECEK KADAR AHMAK DEYİLİZ AMA SİZLER HIRSIZLIKLARI KENDİLERİNE YANDAŞ VAKIFLARDAKİ ÇOCUK TACİZLERİNE BİKEREDEN BİŞEY OLMAZ DİYEN BAKANLARI ŞUAN AFRİNDE OPERASYON YAPTIĞIMIZ PYD PKK YPG NİN BAŞI SALİH MÜSLİMİN KÜLLİYEDE CUMHURBAŞKANI STATÜSÜNDE KIRMIZI HALİLARLA KARŞILANDIĞINI DAVUL ZURNAYLA KAYMAKAMIN LAHMACUN ISMARLAYARAK URFADAN KOBANİYE GEÇEN PEŞMERGE BAŞI BARZANİİNİN PAÇAVRALARINI KÜLLİYEDE TÜRK BAYRAĞININ YANINA ASTIKLARI DAHA ÇOK YAZACAK VAR AMA BURAYA ŞİMDİ SIĞMAZ SİZDE BUNLARI GÖREMİYECEK KADAR AHMAKSINIZ BEN ONA YANIYORUM
    CEVAP VER
  • 3 Oy
    @bjk1903besitas lan romanya internet hızında dünyada bir numaramış ee ozaman nasıl oluyor ,çok mu gelişmiş oluyor millet uazaya gidiyor sen yola köprüye inanılmaz proje diyorsun
    CEVAP VER

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Mynet.com sorumlu tutulamaz.

Diğer Ekonomi Haberleri

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:
"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir

Mynet Finans Mobil Uygulaması

Finans Gündemini Anlık Yakalayın