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  4. Türkiye'nin en büyük kozmetik perakendecisi Tekin Acar iflas etti

Türkiye'nin en büyük kozmetik perakendecisi Tekin Acar iflas etti

EKONOMİ HABERLERİ  | 10.01.2020 09:20 | Son Güncelleme

Türkiye'nin en büyük kozmetik perakendecilerinden 1979 yılında kurulan Tekin Acar iflas etti. 50'yi aşkın mağazası bulunan Tekin Acar'ın iflas kararı İstanbul 1. İflas Dairesi tarafından duyuruldu.

Türkiye'nin en büyük kozmetik perakendecisi Tekin Acar iflas etti

Türkiye’nin büyük kozmetik perakendecilerinden Tekin Acar resmen iflas etti. 2017 yılında Türkiye genelinde 80 mağazası olan Tekin Acar’ın mağazalarının 19’u 2017’de Fransız Sephora’ya satılmıştı. İstanbul 1.İflas Dairesi’nin 2019/28 sayılı kararına göre firmanın iflası resmileşti.

Finansal sıkıntı içinde olan Tekin Acar Cosmetics'in iflasına İstanbul 1. Asliye Ticaret Mahkemesi karar verdi. 26/12/2019 tarihinde görülen mahkemeyle birlikte resmen iflas eden Tekin Acar Cosmetics için alacaklılar ve 3'üncü şahıslara duyuru ilan.gov.tr'de yapıldı.

1979 YILINDA KURULDU

1979 yılında Ankara’da temeli atılan Tekin Acar, zaman içinde büyüyerek sektörün önde gelen oyuncularından biri konumuna yükseldi.

Tekin Acar, 2017 yılının başında “Perakende Güneşi Ödülleri 2016 Sahipleri Buluşuyor” konulu toplantıda bir konuşma yapmış ve işlerinin çok kötü gittiğini açık bir şekilde anlatmıştı.

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Tekin Acar, iflas,

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