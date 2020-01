Son 4 senelik net satış gelirlerinin büyüme oranına göre belirlenen Türkiye’nin en hızlı büyüyen teknoloji şirketleri, Facebook işbirliğiyle gerçekleştirilen ödül töreninde açıklandı. Bulutistan yüzde 9682’lik bir oranla Türkiye’nin en hızlı büyüyen teknoloji şirketi oldu.

2006 yılından bu yana düzenlenen Deloitte Teknoloji Fast 50 Türkiye Programı’nın 2019 sonuçları belli oldu. Son 4 yılda yüzde 9682’lik büyüme kaydeden Bulutistan, 14 Ocak’ta Kolektif House’ta gerçekleştirilen törende birincilik ödülünü aldı. Törende REM People yüzde 3868’lik büyüme ile ikinci olurken, Teknofix yüzde 2822’lik büyüme ile üçüncülüğü elde etti.

Teknoloji şirketlerine Avrupa ve dünyaya açılma fırsatı sunan programda bu sene ilk defa, programın bu yılki ortağı Facebook ortaklığında ‘Women in Tech’ ödülü de verildi. Kadın çalışan sayısı erkek çalışan sayısından fazla olan şirketlerin değerlendirildiği kategoride, üst düzey yöneticisi kadın olan ve en hızlı büyüyen Paycell ödüle layık görüldü. Bu yılın Facebook iş birliğiyle oluşturulan bir diğer yeni kategorisi ‘Cross-Border’ ödülü ise, yurt dışı satışlarının toplam satışlarına oranı en az yüzde 50 olan şirketler arasından, en yüksek büyüme ve ciro başarısını gösteren şirkete verildi. Bu ödülün sahibi Teknasyon oldu.

2018 mali yılı süresince gelirleri 50 milyon Euro ve üzeri olan teknoloji şirketlerinin, son dört yıldaki büyüme hızlarına göre kendi aralarında değerlendirildiği ‘Big Stars’ ödülünü ise Aselsan ve Logo Yazılım aldı.

“FAST 50 şirketleri, kurumsal dünyanın evrimcileri”

Deloitte Türkiye Ortağı ve TMT Endüstrisi Lideri Metin Aslantaş, ödül töreninde yaptığı açılış konuşmasında, FAST 50 şirketlerinin Türkiye’de dijital ekosistemin gelişmesinde lider bir rol üstlendiğini söyleyerek, sözlerine şu şekilde devam etti: “Bulunduğumuz evrende yaşamın devamlılığını sağlayan en önemli prensip, canlıların genetik şifrelerini durmaksızın dönüştürebiliyor olması. Farklılıklar, çeşitlilikler ve yenilikler bir araya geldikçe ortaya yeni bir DNA çıkıyor ve eşsiz yaşam döngüsü devam ediyor. Kurumsal dünyada da bu böyle; sizin gibi teknoloji şirketleri, yeninin peşinden giderek farklı genetik şifreleri buluşturuyor. Bu da toplumu dönüştüren, koşullara adapte eden ve geliştiren yeni şifreler ortaya çıkarıyor. Bu anlamda FAST 50 şirketlerini, kurumsal dünyanın evrimcileri olarak görüyor ve sadece iş dünyasını değil, dünyayı geliştirdikleri için kendilerine şükranlarımı sunuyorum.”

Programla ilgili olarak Facebook Ortadoğu, Afrika ve Türkiye Başkan Yardımcısı Derya Matraş şunları söyledi: "Genç şirketlerin ve startupların büyüme yolculuklarındaki en önemli ortaklarından biri olmayı hedefleyen bir teknoloji şirketi olarak, inovasyon ve teknolojiyi kutlamayı, bu alanda başarılı ve yükselişte olan şirketleri ödüllendirmeyi ve yolculuklarının başında olan daha nice şirkete ilham vermeyi hedefleyen Deloitte Teknoloji Fast 50 programını desteklemekten onur duyuyoruz. Facebook olarak, Türkiye’deki her ölçekten işletmenin sınırları aşmaları ve ülkenin dört bir yanındaki kadın işletmecilerin güçlenmeleri için sürekli çalışıyoruz. Bu nedenle, ‘Cross-Border’ ve ‘Women in Tech’ özel ödüllerini sunuyor olmak bizim için oldukça değerli. Bu yılın en hızlı büyüyen ilk 50 teknoloji şirketinin, Türkiye’de aynı alanda faaliyet gösteren yüzlerce diğer şirkete ilham olacağını umuyoruz."