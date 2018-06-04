FİNANS

UBER'den kaçış! Günde 20-25 VİP araç satışa çıkarıldı

EKONOMİ HABERLERİ  | 04.06.2018 17:03 | Son Güncelleme

UBER ile ilgili son açıklamaların ve İBB'nin kararının ardından UBER araçlarının bir çoğu satışa çıkarıldı.

UBER'den kaçış! Günde 20-25 VİP araç satışa çıkarıldı

UBER ile ilgili son açıklamaların ve İBB'nin kararının ardından UBER araçlarının bir çoğu satışa çıkarıldı. VIP araçların satışını yapan şirket yöneticileri, "Araçların yüzde 70'nin piyasadan çekildi. Bize günde 20 -25 araç geri dönüyor. Mağduriyetin giderilmesi için yerli ve milli bir sistem kurulmalı" dedi.

"GÜNDE 20 - 25 ADET VIP GERİ DÖNÜYOR"

Yaklaşık 15 bin UBER aracının bulunduğu İstanbul'da, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB)'nin kararı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarının ardından UBER araçları hızla elden çıkarılıyor. İnternet üzerinden satış yapan sitelere, her gün birden fazla “Acil" koduyla araç satımı için ilan veriliyor. Oto galerilerde de durum aynı. İSTOÇ Oto Ticaret Merkezi'nde VIP araç satışı yapan İsmail Olgun, “Önceleri UBER ile birlikte piyasada çok ciddi talep oldu. Vatandaşlar kredi çekerek bu işe yatırım yaptı filo kurdu. Son zamanlarda UBER ile ilgili açıklamaların ardından bize günde 20 - 25 adet VIP geri dönüyor" dedi.

"Bizim umudumuz şu ki, hükümetimizin ve cumhurbaşkanımızın da yeniliğe açık olduğunu biliyoruz" diyen Olgun, "Yerli ve milli bir sistemle bu mağduriyetler giderilebilir. Turizm adına UBER ve benzer sistemleri önemsemeliyiz. Bunun önüne geçmek için de biz kendimiz bir sistem yapmalıyız. Bizim yüze yakın VIP aracımız var. Bunların 3'te 1'i UBER'den dönen araçlar. Şimdi biz de pazarın içinde olduğumuz için etkilendik. Tabii ki biz de taksicilerimizin yanındayız. Ama şimdi UBER'le birlikte farklı bir standart oluştu. Şimdi bu standartı kullananları da mağdur etmemeliyiz" şeklinde konuştu.

"PİYASADA BİR BELİRSİZLİK VAR"

İstanbul genelinde UBER araçlarının yüzde 70'nin piyasadan çekildiğini belirten Olgun, “Cumhurbaşkanımızın açıklamasının öncesinde geri dönüşler başlamıştı. UKOME kararı gereği lisansların iptal edileceği duyurusunun ardından. Ancak Cumhurbaşkanımızın açıklamasının ardından artık UBER araç sahipleri işten tamamen elini çekti ve araçlarını elden çıkarmaya başladılar.. Yani şu an piyasada bir belirsizlik var" ifadelerini kullandı. DHA

PARTNERİngiliz anahtarını kolaya batırdı! Sonuç inanılmaz...İngiliz anahtarını kolaya batırdı! Sonuç inanılmaz...
Yıllık izin alacaklara 4 gün yol izniYıllık izin alacaklara 4 gün yol izni
Başbakan'dan 'İmar Barışı' çağrısı! 8 Haziran'da başlıyorBaşbakan'dan 'İmar Barışı' çağrısı! 8 Haziran'da başlıyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
UBER satış vip araç

En Çok Okunan Haberler

24 Haziran seçimleri öncesi ORC'nin anket sonuçları açıklandı! Erdoğan'ın oy oranı... HDP barajı geçecek mi?

24 Haziran seçimleri öncesi ORC'nin anket sonuçları açıklandı! Erdoğan'ın oy oranı... HDP barajı geçecek mi?

24 Haziran erken seçim sonuçları için Remres Araştırma'dan yeni anket! Hangi parti ne kadar oy alacak?

24 Haziran erken seçim sonuçları için Remres Araştırma'dan yeni anket! Hangi parti ne kadar oy alacak?

Binlerce emekliye 3600 ek gösterge müjdesi! Ek gösterge nedir?

Binlerce emekliye 3600 ek gösterge müjdesi! Ek gösterge nedir?

Bunu yapana 8 yıl erken emeklilik yolu

Bunu yapana 8 yıl erken emeklilik yolu

Herkes o ehliyetin peşinde

Herkes o ehliyetin peşinde

Borcu olanlar dikkat! Son tarih 31 Temmuz

Borcu olanlar dikkat! Son tarih 31 Temmuz

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Emekli maaşında son dakika! Emeklinin bayram ikramiyesi veriliyor! İşte tarih

Emekli maaşında son dakika! Emeklinin bayram ikramiyesi veriliyor! İşte tarih

Emeklilere bayram ikramiyesi her yıl mı verilecek? Maliye Bakanı açıkladı

Emeklilere bayram ikramiyesi her yıl mı verilecek? Maliye Bakanı açıkladı

Cep telefonuna yüzde 20 kur zammı

Cep telefonuna yüzde 20 kur zammı

AK Parti'nin ek gösterge vaadi maaşları arttıracak!

AK Parti'nin ek gösterge vaadi maaşları arttıracak!

SGK'dan bayram ikramiyesi açıklaması

SGK'dan bayram ikramiyesi açıklaması

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Yıllık izin alacaklara 4 gün yol izni

Yıllık izin alacaklara 4 gün yol izni

Başbakan'dan 'İmar Barışı' çağrısı! 8 Haziran'da başlıyor

Başbakan'dan 'İmar Barışı' çağrısı! 8 Haziran'da başlıyor

Bakan Soylu'dan binlerce kişiye müjde!

Bakan Soylu'dan binlerce kişiye müjde!

90 yıllık demiryolu hattı yenileniyor

90 yıllık demiryolu hattı yenileniyor

Mehmet Şimşek'ten enflasyon açıklaması

Mehmet Şimşek'ten enflasyon açıklaması

Bank Asya'dan TMSF'ye 360 milyon lira ödeme

Bank Asya'dan TMSF'ye 360 milyon lira ödeme

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.