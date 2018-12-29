FİNANS

Ünlü köfteci Zeynel Organ hayatını kaybetti

EKONOMİ HABERLERİ  | 29.12.2018 22:33 | Son Güncelleme

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, 58 yıldır faaliyet gösteren Zeynel İnegöl Köftecisi'nin sahibi Zeynel Organ (80), bir süredir alzheimer tedavisi gördüğü özel hastanede hayatını kaybetti.

Ünlü köfteci Zeynel Organ hayatını kaybetti

Bursa'nın İnegöl ilçesinde 58 yıl önce kurduğu Zeynel İnegöl Köftecisi ile İnegöl köftesini dünyaya tanıtan siyasiler, bürokratlar ile sanatçıların seyahatleri sırasında uğrayıp köfte yedikleri yerin sahibi Zeynel Organ, bir süredir alzheimer tedavisi gördüğü özel hastanede hayatını kaybetti.

5 çocuk babası ünlü köftecinin ölümü ailesi ve sevenlerini yasa boğdu.

Zeynel Organ, yarın öğlen İnegöl Süleymaniye Cami'nde kılınacak cenaze namazının ardından Kavaklaraltı Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

(DHA)

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bursa İnegöl zeynel organ Vefat İnegöl Köftecisi

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