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  4. Yapı Kredi, dış ticaret finansmanında “Lider Banka” seçildi

Yapı Kredi, dış ticaret finansmanında “Lider Banka” seçildi

EKONOMİ HABERLERİ  | 15.01.2020 13:57 | Son Güncelleme

Yapı Kredi Genel Müdür Yardımcısı Erhan Adalı: - "Ülke ekonomisine can veren farklı ölçeklerdeki tüm firmaların ürün ve çözüm önerilerimizle ihtiyaç duydukları her alanda ve her anda yanlarında olmak, onların hayatlarını kolaylaştırarak önlerindeki sınırları kaldırmak için çalışmaya devam edeceğiz"

İSTANBUL (AA)- Yapı Kredi, bankacılık ve finans dergilerinden Euromoney tarafından her yıl düzenlenen Dış Ticaret Finansmanı Müşteri Araştırması kapsamında “Türkiye'nin Lider Bankası” seçildi.

Yapı Kredi’den yapılan açıklamaya göre, üst üste altıncı kez ödülün sahibi olan Yapı Kredi, uzun yıllardır devam ettirdiği ödül geleneğini sürdürdü.

Türkiye’de dış ticaret işlemi yapan bankacılık müşterilerinin değerlendirmelerine göre hazırlanan araştırmada Yapı Kredi, 2015 yılından bu yana her yıl Türkiye’de birinci sırada gösteriliyor.

Bununla birlikte, Euromoney’nin “Nakit Yönetimi” alanında yaptığı araştırma sonucunda Eylül 2019’da Yapı Kredi yine lider banka seçildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yapı Kredi Genel Müdür Yardımcısı Erhan Adalı, global ölçekte 7 binin üzerinde firmanın katıldığı araştırmada 6 yıldır Türkiye’nin “Lider Dış Ticaret Finansmanı Bankası” seçilmekten büyük gurur duyduklarını belirtti.

Adalı, böylesine önemli ve prestijli bir araştırmada lider olarak gösterilmenin kendilerini daha fazlasını gerçekleştirmek adına motive ettiğini ve 2015 yılından beri üst üste her yıl nakit yönetiminde “Türkiye’nin Lider Bankası” seçildiklerini belirterek, “Yapı Kredi olarak ülke ekonomisine can veren farklı ölçeklerdeki tüm firmaların ürün ve çözüm önerilerimizle ihtiyaç duydukları her alanda ve her anda yanlarında olmak, onların hayatlarını kolaylaştırarak önlerindeki sınırları kaldırmak için çalışmaya devam edeceğiz.” ifadelerini kullandı.

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