Yarım asırılık TEMSA faaliyetlerini durdurma nedeni olarak bankaları işaret etti

1968 yılında kurulan ve 1987’den bu yana Adana’da bulunan 510 bin metrekarelik üretim tesisinde faaliyetlerini sürdüren Temsa tarafından, üretim durdurma ve haciz kararıyla ilgili açıklama yapıldı.

TEMSA'dan yapılan açıklamada, 50 yılı aşkın süredir Türk mühendisleri ve çalışanlarıyla geliştirdiği Türkiye'ye ait ilk ve tek yolcu otobüsünü üreten, Kuzey Amerika başta olmak üzere Avrupa'ya ihracatıyla dünya markası olmuş, Türkiye'nin pazar lideri şirketi TEMSA Ulaşım Araçları AŞ hakkında son zamanlarda basında gerçekle uyumlu olmayan bir kısım haberlere yer verildiği belirtildi.

Bu nedenle kamuoyunu aydınlatmak ihtiyacı duyulduğu kaydedilen açıklamada, şirketin, Türk markası olarak kendine ait satış, servis ve satış sonrası hizmetlerini kurarak, otomotivin beşiği ABD'de ilk 4 marka arasına girdiği, ihracat ağına Kanada'yı da dahil ettiği bildirildi.

Geçen ay itibarıyla şirketin, Fransa'da kendi satış, servis ve satış sonrası ağını kurarak 5 bine yakın TEMSA markalı otobüsü yollarda koştuğu pazarda konumunu güçlendirdiği ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi: