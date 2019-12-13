FİNANS

Yarım asırılık TEMSA faaliyetlerini durdurma nedeni olarak bankaları işaret etti

EKONOMİ HABERLERİ  | 13.12.2019 16:29 | Son Güncelleme

TEMSA Ulaşım Araçları AŞ'den, yatırım, üretim ve ihracatlarına hızla devam ettikleri, tüm faaliyetlerine devam etme arzusu içinde oldukları belirtilerek, "Ancak bankaların kredilerini vadesinden önce, erken çağırması ve uygulanan hacizler nedeni ile şirketimiz faaliyetlerini mecburen durdurmak zorunda kalmıştır." açıklamasında bulunuldu.

Yarım asırılık TEMSA faaliyetlerini durdurma nedeni olarak bankaları işaret etti

1968 yılında kurulan ve 1987’den bu yana Adana’da bulunan 510 bin metrekarelik üretim tesisinde faaliyetlerini sürdüren Temsa tarafından, üretim durdurma ve haciz kararıyla ilgili açıklama yapıldı.

TEMSA'dan yapılan açıklamada, 50 yılı aşkın süredir Türk mühendisleri ve çalışanlarıyla geliştirdiği Türkiye'ye ait ilk ve tek yolcu otobüsünü üreten, Kuzey Amerika başta olmak üzere Avrupa'ya ihracatıyla dünya markası olmuş, Türkiye'nin pazar lideri şirketi TEMSA Ulaşım Araçları AŞ hakkında son zamanlarda basında gerçekle uyumlu olmayan bir kısım haberlere yer verildiği belirtildi.

Bu nedenle kamuoyunu aydınlatmak ihtiyacı duyulduğu kaydedilen açıklamada, şirketin, Türk markası olarak kendine ait satış, servis ve satış sonrası hizmetlerini kurarak, otomotivin beşiği ABD'de ilk 4 marka arasına girdiği, ihracat ağına Kanada'yı da dahil ettiği bildirildi.

Geçen ay itibarıyla şirketin, Fransa'da kendi satış, servis ve satış sonrası ağını kurarak 5 bine yakın TEMSA markalı otobüsü yollarda koştuğu pazarda konumunu güçlendirdiği ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Şirketimiz, 2018 yılında gerçekleştirdiği 125 milyon dolar ihracatıyla Türkiye'nin en büyük 123. ihracatçı şirketi olarak ülkemizin istihdam gücünü artırmış, cari açığın kapatılmasına net katkı sağlamıştır. 2019 yılında da direk 1.300 kişi ve sadece Adana'daki yan sanayisiyle birlikte 3 bin kişiye yakın istihdam gücü ile ihracat hamlesini artırarak devam etmektedir. TEMSA yine kendi Ar-Ge birimleri tarafından yüzde 100 yerli olarak gerçekleştirilen yüksek teknoloji ürünü elektrikli otobüsü ile dünyada ses getirmiş ve ilk ihracat bağlantısını İsveç'e yapmıştır. Yeni elektrikli modelleri ise ABD yollarına çıkmıştır."

'FAALİYETLERİMİZE DEVAM ETME ARZUSU İÇİNDEYİZ'

Açıklamada, TEMSA'nın hisselerinin 30 Mayıs 2019'da Hacı Ömer Sabancı Holding AŞ ve Sabancı Ailesinden, True Value Capital Partners S.A. şirketine hukuka uygun olarak devredildiği ve devirden sonra da tüm faaliyetlerin artarak devam ettiği belirtildi.

Geçen ay sonu itibarıyla 11 aylık ihracatın 104 milyon dolara ulaştığı bildirilen açıklamada, bu süreçte şirketin bankalara olan borçlarını da kısmen ödenmeye devam etiği ve 2020 yılında ödeme vadesi gelecek krediler için de yeniden yapılandırma talebinde bulunulduğu aktarıldı.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Önemle altı çizilmelidir ki; yatırım, üretim ve ihracatlarına hızla devam eden TEMSA Ulaşım Araçları AŞ, tüm faaliyetlerine devam etme arzusu içindedir. Bunun en büyük göstergesi de 2020 ilk çeyreği için avansı alınmış 26 milyon dolarlık ihracat bağlantısıdır. Ancak bankaların kredilerini vadesinden önce, erken çağırması ve uygulanan hacizler nedeni ile şirketimiz faaliyetlerini mecburen durdurmak zorunda kalmıştır. Bu sorunlarımız çözülür çözülmez, ihtiyaç halinde sermaye artışı ile de şirketimizin mali yapısı güçlendirilerek, markamızın ve çalışanlarımızın da gücüyle ülkemizin istihdam, üretim ve ihracatına daha da büyük bir ivme ile katkıda bulunmaya devam edeceğiz. Yasal süreçlerin devam ettiği bu noktada durumu bankaların anlayışla karşılamasını bekliyoruz. Bize destek olan halkımıza, çalışanlarımıza, iş ortaklarımıza ve güvenlerinden ötürü tüm müşteri ve bayilerimize teşekkür ederiz."

KAYNAK:AA

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Anahtar Kelimeler:
TEMSA haciz

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Okuyucu Yorumları 54 yorum
koskoca TEMSA yı düşürdükleri hale bakın. Avrupa ülkelerine bile otobüs satan bu firmayı bu hale getirenler utansın.
YABANCI BİR ŞİRKET OLSAYDI SEFERBER OLURDU HÜKÜMETİ MECLİSİ CUMHUR LAR!
@waltran_09 niye bu durumdalar biliyormuusn bilmiyorsun.. bol keseden elestiricem diye asllamayi biliyorsun ama.. bak bakalim hacizlik dava borclaria sebep olan ne.. insaat sektörüne girip tutunamadiklari icin mi yoksa kendi sektörleri yüzünden mi bi bak ndan sonra bilginle konus burda koyun herif
@waltran_09 ali ağa oğlunu kim kurtardı ise bu şirketi de kurtarsın
@waltran_09 dayanma güçleri bitiyo şirketlerin yandaş firma olmak lazımmış
@waltran_09 Zaten yabancı şirket okumadan sallama
Her yazılana inanma zahmetsiz para peşine düşen yöneticeler var
bakalım hangi yandaşa peşkeş çekilecek ortam akbabalarin ortamı
@waltran_09 öyle bir yazmıssın ki sanki inşaat değilde ..arı satmışta bu hale düşmüş gibi.velev ki inşaata yoneldi battı.bunun sebebi işini gucunu bırakıp kendını istanbulda muteaahit ılan eden akp devletı olabılır mı??
bmc ye rakip diye bitirdiler
ATLAS JETTEN SONRA TEMSADA BATTI.ASKINDA DAHA BİRÇOK CAN ÇEKİŞEN FİRMA DAHA VAR.BİZİM GİBİ FAZLA GELİŞMEMİŞ ÜLKELERDE DEVLET HERŞEYDEN ELİNİ AYAĞINI ÇEKERDE HEM TOLUM HEMDE REEL SEKTÖR FACİASI OLUYOR
@berkuygurc evet haklısın ama borsa 111 000 bu nasıl iş
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