Yemek kartıyla 10 milyar lira harcadık

Yapılan araştırmalara göre, Türkiye’de yaklaşık 3 milyon kişinin yemek kartı kullandığı tahmin edilirken, sektörün her yıl ortalama yüzde 10'luk büyümesine karşın hala ciddi bir potansiyele sahip olduğu belirtiliyor.

Devlet açısından bakıldığında da sistemin vergi konusunda şeffaflık sunduğunu anlatan Piyade, "Bizim sistemlerimiz elektronik kayıt içine alıyor. Her satış her tutar kayıt altında. Biz de dolaylı olarak aslında devlet adına vergi toplayıcısıyız. Eğer bu sistem nakit olsaydı bahsettiğimiz bu tutarların yüzde 60'ı ve ya 70'i vergi dışında kalabilirdi." ifadelerini kullandı.

'SEKTÖR HER YIL YÜZDE 10 BÜYÜYOR'

Piyade, sektörün her yıl yüzde 10 büyüdüğünü kaydetti. Sektörde direk istihdam edilen yaklaşık bin 500 personel bulunduğunu dile getiren Piyade, "Ama ben dolaylı istihdam sayısının bunun 7-8 kat fazlası olduğunu düşünüyorum. Çünkü yemek kartı şirketleri sağladıkları ciroyla, aldıkları hizmetle hem yemek kartı tarafında hem de ödeme sistemleri tarafında ciddi bir istihdamı destekliyorlar. Burada en önemli konu şu aslında; restoranlar açısından ciddi bir likit akışını sağlıyor." dedi.

RESTORANLARDA 'DİJİTAL CÜZDAN' DÖNEMİ

Sektörde rekabet etmek için Ar-Ge ve inovasyona yatırım yapmanın şart olduğunu vurgulayan Piyade, bu kapsamda tüm pos altyapılarını temassız platform ve kare koduyla (QR) ödeme yapabilir sisteme göre revize ettiklerini ve mobil uygulama üzerinden de çeşitli indirim ve kampanyalar düzenlendiklerini dile getirdi.

Piyade, yemek kartlarının mobile entegre edilerek kullanım oranının 5 yıl içerisinde giderek aratacağını belirterek, şunları söyledi:

"Cüzdan artık elektroniğe dönüyor. Klasik cüzdan aslında bir alışkanlık sebebi ama artık dijital cüzdan önem kazanıyor. Özellikle telefon alışkanlığımız bu işi hızlandırıyor ve tetikliyor. Günümüzde ATM'lerde olduğu gibi Setcard'da da on binlerce kullanıcımız hiç kartını ele almadan yalnızca telefonuyla ödeme yapabiliyor, anında ödeme tutarını görebiliyor, kartı kaybolduğu zaman anında kartını kitleyebiliyor. 400 bin üzerinde kullanıcımız var. Ödeme sistemleri tarafında bir alışkanlık süreci var. Şu an yaklaşık yüzde 20 civarında kullanıcı mobil ödeme yapıyor. Bu bir alışkanlık süreci. Bu pratikliğe bu rahatlığa alışan her kullanıcı faz faz geçiyor. Tahmin ediyorum 5 yıl içerisinde kullanım yüzde 60-70'i bulacaktır."