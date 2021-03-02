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Yeni TÜİK Başkanı Prof. Dr. Sait Erdal Dinçer oldu! Sait Erdal Dinçer kimdir?

EKONOMİ HABERLERİ  | 02.03.2021 13:48 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararla, Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı'na Marmara Üniversitesi İktisat Fakültesi Ekonometri Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Sait Erdal Dinçer atandı.

Yeni TÜİK Başkanı Prof. Dr. Sait Erdal Dinçer oldu! Sait Erdal Dinçer kimdir?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığına (TÜİK) Prof. Dr. Sait Erdal Dinçer'i atadı. Marmara Üniversitesi İktisat Fakültesi Ekonometri Bölümü öğretim üyesi Dinçer'in atanmasına ilişkin karar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı.

Prof. Dr. Sait Erdal Dinçer

PROF. DR. SAİT ERDAL DİNÇER KİMDİR?

1986-1990 yılları arasında İstanbul Teknik Üniversitesi'nde Jeoloji Mühendisliği'nden mezun olan Sait Erdal Dinçer daha sonra İşletme Mühendisliği bölümünde yüksek lisans yaparak aynı üniversitede eğitimini sürdürdü.

1992-1995 yılları arasında Marmara Üniversitesi'nde ekonometri alanında yüksek lisans da yapan Dinçer, doktorasını da Marmara Üniversitesi ekonometri bölümünde tamamladı.

Dinçer, 2005 yılından bu yana akademik kariyerini Marmara Üniversitesi İktisat Fakültesi, Ekonometri bölümünde devam ettirdi.

Prof. Dr. Sait Erdal Dinçer’in veri yönetimi, veri madenciliği ve veri analizi üzerine çok sayıda çalışması bulunuyor.

2000 yılı sonrası Türkiye ekonomisine dair birçok çalışma hazırlayan Dinçer'in; 12 adet ulusal ve uluslararası yayınevleri tarafından basılmış kitap ve 26 adet ulusal ve uluslararası bilimsel dergilerde yayınlanmış bilimsel makalesi bulunuyor.

Ayrıca Dinçer'in, 7 adet uluslararası sempozyumlarda sunularak basılmış bildirileri bulunuyor.

İngilizce bilen Dinçer, ulusal ve uluslararası bilimsel dergilerde editörlük ve hakemlik yaptı.

AA

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