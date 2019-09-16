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"Yeni zam talebinde bulunacağız"

EKONOMİ HABERLERİ  | 16.09.2019 11:42 | Son Güncelleme

İstanbul'da yüzde 25 zam taksicileri memnun etmedi. İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu, yeni zam talebinde bulunacaklarını açıkladı

"Yeni zam talebinde bulunacağız"

İstanbul'da yaklaşık 20 gün önce taksilere yüzde 25 zam geldi. Taksimetre açılış ücreti 4 liradan 5 liraya, kısa mesafe ücreti ise 10 liradan 13 liraya çıktı. Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu, taksilerin toplu taşıma gibi olduğunu, daha ucuz seyahat imkanı tanıdığını ifade etti. Aksu, en son zammın iki yıl önce yapıldığını, yeni zammın taksicilerin giderlerini karşılamadığını belirterek 2020 yılı için zam talepleri için ocak ayında görüşmelere başlayacaklarını söyledi. Eyüp Aksu, “Taksilerde taksimetre ücret tarifelerinin iyileştirmesi en son 2017 yılında oldu. Taksi, taksi dolmuş, minibüs, servis ücretlerinde iyileştirme yapıldı. 24 ayda ticari araçların sürekli gideri olan akü, lastik, arabanın kendi finansmanı gibi şeylere yüzde yüz 10 oranında zam yapıldı. Esnafımız bu zam karşısında bir mağduriyet yaşadı. Ağustos ayının 27'sinde de bizim talebimiz, yüzde 30'du. Ekonomiye biz de katkıda bulunalım, enflasyon oranlar ortada, tefe tüfe rakamları ortada. 24 aydır zam alamıyorduk. Yıla göre hesapladığımızda yıllık yüzde 12,5 zam yapılmış oldu" diye konuştu.

"İSTANBUL HALKIMIZIN HİÇBİR TEPKİSİ YOK"

Eyüp Aksu, Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan her yılın temmuz ayı için söz aldıklarını belirterek, “Giderlerimize çok zam yapılınca bizim de gelirimize zam yapılmalı. Çünkü biz de ezilmemeliyiz. İstanbul halkının hiçbir tepkisi yok. Biz bir toplu taşıma aracı gibi hareket ediyoruz. 4 kişi taksi kullandığı zaman gideceği yer ortalama 5-10 kilometre olarak düşünürseniz 4 kişi metroyu, tramvayı, halk otobüsünü kullanmaz da taksiyi kullanırsa biz daha ucuz seyahat şansı tanıyoruz ve daha ucuz tarifeyle çalışıyoruz. İstanbul halkında taksiyi kullananlarda hep ucuz taksimetre tarifesi olduğunu söylüyor. Giderlerimiz nedir bunların bir matematik hesabını yapıyoruz. Her yıl giderlerimize yapılan zam oranında, enflasyon oranında zam hakkımız, almak da zorundayız. Büyükşehir Belediye Başkanımız Ekrem Beyin her yıl temmuz ayında taşıma ulaşım sektörüne zam yapılacak, tarifeler değişecek diye sözü var. Her yıl ocak ayında yazışmalarımız başlıyor. Bu konuyla alakalı da gerekli birimlerle görüşüyoruz. Yılın belirli bir ayı takvim olarak netleşirse her yılın o ayında da zam yapılır diye düşünüyorum. Bu konuda da söz verdiler. Her yıl ocak ayında yazışmalarımız başlıyor. Bu konuyla alakalı da gerekli birimlerle görüşüyoruz" diye konuştu.

“MÜŞTERİLERİMİZ AZALDI"

Ancak yeni tarife taksicileri ikiye bölmüş durumda. Kimi yeni yapılan zamdan memnun, kimisi de müşterilerin azaldığını söylüyor. Taksi şoförü Gökhan Çilesiz, müşterilerin azaldığını daha fazla zam yapılmaması gerektiğini dile getirdi. Çilesiz, “Halk açısından baktığımız zaman insanlar çok para harcayamıyorlar. Bir zam daha gelirse işlerimiz daha da düşecek diye düşünüyorum. İşlerimizde düşüşler var. İki hafta öncesinde bir yoğunluk vardı turistlerden kaynaklı. Zam yapıldıkça bizim verdiğimiz para artıyor. Ben bir şoförüm bu arabaya para veriyorum. Tekrar zam gelirse benim verdiğim para da artacak. Benim için bir değişiklik olmayacak yani. O yüzden gerek yok. Bence şu an ideal" ifadeleri kullandı.

Taksi şoför Mustafa Çakır ise zamların normal olduğunu ifade ederek, “Enflasyona göre zamlar yapılıyor. Bize de yapıldı. Normal karşılamak lazım. Benzin, mazot hepsine zam geliyor. Artık maliyetler artıyor. Enflasyonla ilgili bir şey, bizimle değil" dedi.

Şoför Cemal Kartufan da zamdan memnun olduğunu ancak özellikle kısa mesafedeki artışın müşterilerini azalttığını ifade etti. Kartufan, “Zamdan memnunuz ama müşteri yok. Müşterilerimiz azaldı. Eskiden 7-8 liraya gidecek müşteriler 13 lira vermiyorlar. Minibüse binen çok. Her yıl zam olursa olur. Ama birden böyle yüzde 25 olursa sıkıntı oluyor. İnsanlar memnun değil. Benim ailemde insanlar taksiye binmiyor açıkçası" dedi.


"İNSANLAR BAŞKA ALTERNATİF ARAYABİLİRLER"

Vatandaşlar ise fiyatın artmasından şikayetçi. Fiyat artışının vatandaşları korsan taksiye yönelmesine sebep olabileceğini söyleyen Ekrem Harputlu, “Taksi fiyatları daha önce de pahalı geliyordu. Şimdi daha da pahalandı. İnsanlar başka alternatif arayabilirler. Korsan taksilere yönelebilirler. 2020 değil, 6 ayda bir muhtemelen zam olacak bundan sonra. Benim en büyük temennim İstanbul Belediyesi'nin yeni taksi plakalarını ücretsiz veya tekrar kurayla çıkarması. Taksiler çok yetersiz. Taksi plakası ile ilgili bir rant olmaması lazım. Bu hizmettir çünkü" şeklinde konuştu. Akın Koçak ise “Ben genelde işim gereği çok fazla kullanılıyorum. Onlara da bir yandan hak veriyorum ama tüketici için kötü. Yakın mesafelerdeki artık çok fazla oldu. 1 kilometre olmayan yere en az 10 TL veriyoruz. Taksi ihtiyacı çok fazla oluyor. Toplu taşıma da var ama acil işler olabiliyor. Bu kısa mesafe ücretlerine bir güncelleme olabilir" dedi.

KAYNAK:DHA

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taksi zam istanbul İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu

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