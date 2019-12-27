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  4. Yerli otomobil görücüye çıktı

Yerli otomobil görücüye çıktı

EKONOMİ HABERLERİ  | 27.12.2019 16:48 | Son Güncelleme

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, yerli otomobilin tüm Türkiye’nin gururu olduğunu ifade ederek, Türkiye’nin girişimcileri, mühendisleri, yazılımcılarının istediklerinde ne başarabileceklerini gösterdik” dedi.Gebze Bilişim Vadisi’nde yerli otomobilin tanıtım toplantısında konuşan Bakan Varank, "Ülkemizin teknoloji üssü Bilişim Vadisi’nin açılışı ve TOGG’un yeniliğe yolculuk buluşması vesilesiyle bir araya geldik.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, yerli otomobilin tüm Türkiye’nin gururu olduğunu ifade ederek, Türkiye’nin girişimcileri, mühendisleri, yazılımcılarının istediklerinde ne başarabileceklerini gösterdik” dedi.
Gebze Bilişim Vadisi’nde yerli otomobilin tanıtım toplantısında konuşan Bakan Varank, "Ülkemizin teknoloji üssü Bilişim Vadisi’nin açılışı ve TOGG’un yeniliğe yolculuk buluşması vesilesiyle bir araya geldik. 2002 yılında 36 milyar dolarlık ihracat yapabilen sanayi alt yapısına sahiptik. Bugün artık 170 milyar dolara ulaşan ihracata sahibiz. Her sektörde üretim yapabiliyoruz. Türkiye’nin 4 bir yanında sıfırdan kurduğumuz 1500 üzerinde ARGE’nin üzerinde yeni fikirlerin ürüne dönüşmesine ev sahipliği yapıyoruz. Savunma sanayinde tüm dünyanın konuştuğu projeler gerçekleştirdik” diye konuştu.
Yerli otomobilin Türkiye’nin gururu olduğunu belirten Bakan Varank, “Türkiye’nin girişimcileri, mühendisleri, yazılımcılarını istediklerinde ne başarabileceklerini gösterdik. Tecrübeleri yüksek teknoloji üreten ve teknolojiye yön veren ülkelerden biri haline gelmek istiyoruz. Ülkemizin en büyük teknoparkı bilişim vadisini resmen açıyoruz. TOGG’a ev sahipliği yapan birçok girişim, öncüsü olacak diğer projelerin. Burada ki somut projeler ile küresel markalarımızın oluşmasına ve Türk girişimlerinin ortaya çıkmasını sağlayacağız. Yoluna daha büyük adımlarla devam edecek Bilişim Vadisi ülkemizin 21 yüzyılda ki konumunu daha da güçlendirecek” dedi.
60 yıllık hayalin tesadüf olmadığını belirten Bakan Varank, “Geçmişte Devrim otomobili gibi cesaretli adımlar atıldı ama maalesef yeterli ekosistem gelişmediğinden, siyasi irade olmadığından böyle fevkalede çabalar akim kaldı. Zihniyet yüzünden birçok fırsatı kaçırmış oldu. Gencinden yaşlısına tüm milletimiz tarih boyu sahip olduğu öz güveni geri kazanmış oldu bu dönemde. Yıllarca bu millete yapamazsınız, başaramazsınız diyenlere inat en iyisini biz yaparız dediğimiz günlere geldik. Türkiye’nin 60 yıllık hayali olan kendi otomobilinin üretmesi asla bir tesadüf değil. Türkiye’nin en güzide şirketleri bir araya geldiler ve sizin himayenizde Türkiye’nin otomobilini dünyaya tanıtıyorlar. Otomobil tüm Türkiye’nindir Türkiye’nin gururudur. Bir araba üretme projesi değil, yeni fırsat pencerelerini yakalama hamlesidir. Bugün elektrikli ve bağlantılı araçlar toplam araç satışlarının yalnızca yüzde 1’e sahipken 15 yıl sonra yüzde 40’lara çıkacak. Tüm kritik teknolojileri özgün olarak geliştirme imkanımız var Türkiye’nin otomobili ile küresel piyasada rekabet edecek sektörü oluşturuyoruz, bizde varız diyoruz. Böylece otomotiv sektöründeki 32 milyar dolarlık kapasite ve istihdam hacmini daha yukarıya çıkaracağız” diye konuştu.
Türkiye’yi en kısa sürede yeni teknolojiye hazır hale getireceklerini belirten Bakan Varank, “Geliştirilecek araçlara uygun şarj alt yapısını kurmak, kullanım alanlarını belirlemek için çalışmalara başladık. Türkiye’yi yeni teknolojiye hazır hale getireceğiz. Sayın Cumhurbaşkanım, Bakanın boyu mu kısa yoksa arabalar mı büyük diye tartışmalar oldu paylaşım olunca, siz araçların yanında durunca birazdan bu soru işaretleri tamamen ortadan kalkmış olacak” diye konuştu.

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