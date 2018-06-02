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Yerli otomobilde flaş gelişme!

EKONOMİ HABERLERİ  | 02.06.2018 10:27 | Son Güncelleme

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu Sanayi ve Ticaret AŞ'nin kuruluşu tamamlandı ve başına Mehmet Gürcan Karakaş getirildi. Son dakika habere göre, Türkiye'nin Otomobili için kurulan şirkette Anadolu Grubu, BMC, Kök Grubu, Turkcell ve Zorlu Holding'in payları yüzde 19'ar, TOBB'un payı yüzde 5 oldu.

Yerli otomobilde flaş gelişme!

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Anahtar Kelimeler:
yerli otomobil otomobil BMC Turkcell Zorlu Holding

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