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Yıl sonununda dolar ne kadar olacak? Merkez Bankası açıkladı

EKONOMİ HABERLERİ  | 14.02.2020 15:30 | Son Güncelleme

Merkez Bankası Beklenti Anketinde cari yıl sonu tüketici enflasyon beklentisi yüzde 10,01'den 10,06'ya yükseldi. Bir önceki anket döneminde 6,41 olan yıl sonu dolar/TL kuru için beklenti ise 6,45 oldu.

Yıl sonununda dolar ne kadar olacak? Merkez Bankası açıkladı

Merkez Bankası Beklenti Anketinde cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 10,01 iken, bu anket döneminde yüzde 10,06 oldu.

Merkez Bankası Beklenti Anketi sonuçlarına göre, 12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 9,54 iken, bu anket döneminde yüzde 9,61 oldu. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 8,51 ve yüzde 8,52 olarak gerçekleşti.

DOLAR/TL BEKLETİSİ 6,45'E YÜKSELDİ

Cari yıl sonu döviz kuru (ABD Doları/TL) beklentisi bir önceki anket döneminde 6,41 TL iken, bu anket döneminde 6,45 TL oldu. 12 ay sonrası döviz kuru beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla 6,43 TL ve 6,51 TL olarak gerçekleşti.

BÜYÜME BEKLENTİSİ 3,5 OLDU

GSYH 2020 yılı büyüme beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 3,4 iken, bu anket döneminde yüzde 3,5 oldu. 2021 yılı büyüme beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 3,7 ve yüzde 3,8 olarak gerçekleşti.

FAİZ BEKLENTİSİ 10,83'E GERİLEDİ

BİST Repo ve Ters-Repo Pazarı’nda oluşan cari ay sonu gecelik faiz oranı beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 11,43 iken, bu anket döneminde yüzde 10,83'e geriledi. TCMB Ağırlıklı Ortalama Fonlama Maliyeti cari ay sonu beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde

11,31 iken bu anket döneminde yüzde 10,91 oldu.

TCMB bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı cari ay sonu beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 11,53 ve yüzde 11,02 olarak gerçekleşti.

Vadesine beş yıl ya da beş yıla yakın süre kalan DİBS'lerin 12 ay sonrası ikincil piyasa yıllık bileşik faiz oranı beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 10,75 iken, bu anket döneminde yüzde 10,40 oldu. Vadesine on yıl ya da on yıla yakın süre kalan DİBS'lerin 12 ay sonrası ikincil piyasa yıllık bileşik faiz oranı beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 10,77 ve yüzde 10,51 olarak gerçekleşti.

KAYNAK:AA

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Anahtar Kelimeler:
Merkez Bankası Beklenti Anketi, enflasyon, dolar, beklenti,

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
1 ay sonra bu fiyatı gorcez demedi demeyin
göle yoğurt çalıyor, ya tutarsa.
haha 1 ay olmadı 5.92 demiştiniz mirasyediler ne oldu :D
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