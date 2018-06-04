FİNANS

Yıllık izin alacaklara 4 gün yol izni

EKONOMİ HABERLERİ  | 04.06.2018 16:22 | Son Güncelleme

Yaz geldi çalışanlar yıllık iznini kullanarak tatile çıkmaya hazırlanıyor. Bu haberimiz işte tam da onları ilgilendiriyor...

Yıllık izin alacaklara 4 gün yol izni

Yaz geldi çalışanlar yıllık iznini kullanarak tatile çıkmaya hazırlanıyor. İş kanununa göre çalışanlar yıllık izinlerine ek olarak, tatillerini geçirecekleri şehre göre (mesafe) yol izni kullanabilir. Üstelik bu izin 4 güne kadar çıkabiliyor. Ancak bu haktan çoğu çalışanın haberi bile yok.

**

BELGELERLE İSPATLAMALI

**

Yıllık izin alan işçi, seyahatini belgeleriyle ispatlarsa işverenden 4 güne kadar ücretsiz yol izni talep edebilir. Örneğin İstanbul'da çalışan bir işçi yıllık iznini memleketi Kars'ta geçirecekse ve biletlerini de işverene sunarsa toplamda 4 gün ücretsiz olarak yol izni kullanabilir. İşveren belgeleriyle bu izni talep eden işçisine ücretsiz olarak yol izni vermek zorundadır.

ÇALIŞAN AVANS ALMAK İSTEYEBİLİR

Yıllık izinle ilgili çok bilinmeyen bir uygulama da yıllık izne çıkarken avans ödemesi zorunluluğudur. Yani 14 gün yıllık izne çıkacak işçiye 14 günlük ücreti, yıllık izne çıkmadan önce peşin olarak ödenmelidir. Ayrıca eğer işçi ayın 15'inde maaş ödemesi yapılan bir işyerinde çalışıyorsa ve yıllık ücretli izin hakkını da ayın 25'inde kullanacaksa, o ayki ücretinin 10 günlük kısmı da işçiye avans olarak ödenmek zorundadır.

PARTNER'Biraz zekanızı kullanın' Ceren başkomiseri asayişe çektiler!'Biraz zekanızı kullanın' Ceren başkomiseri asayişe çektiler!
Başbakan'dan 'İmar Barışı' çağrısı! 8 Haziran'da başlıyorBaşbakan'dan 'İmar Barışı' çağrısı! 8 Haziran'da başlıyor
Bakan Soylu'dan binlerce kişiye müjde!Bakan Soylu'dan binlerce kişiye müjde!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
yıllık izin yol izni çalışanlar

En Çok Okunan Haberler

24 Haziran seçimleri öncesi ORC'nin anket sonuçları açıklandı! Erdoğan'ın oy oranı... HDP barajı geçecek mi?

24 Haziran seçimleri öncesi ORC'nin anket sonuçları açıklandı! Erdoğan'ın oy oranı... HDP barajı geçecek mi?

24 Haziran erken seçim sonuçları için Remres Araştırma'dan yeni anket! Hangi parti ne kadar oy alacak?

24 Haziran erken seçim sonuçları için Remres Araştırma'dan yeni anket! Hangi parti ne kadar oy alacak?

Binlerce emekliye 3600 ek gösterge müjdesi! Ek gösterge nedir?

Binlerce emekliye 3600 ek gösterge müjdesi! Ek gösterge nedir?

Herkes o ehliyetin peşinde

Herkes o ehliyetin peşinde

Borcu olanlar dikkat! Son tarih 31 Temmuz

Borcu olanlar dikkat! Son tarih 31 Temmuz

Mayıs ayı enflasyon rakamları açıklandı

Mayıs ayı enflasyon rakamları açıklandı

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
UBER'den kaçış! Günde 20-25 VİP araç satışa çıkarıldı

UBER'den kaçış! Günde 20-25 VİP araç satışa çıkarıldı

Başbakan'dan 'İmar Barışı' çağrısı! 8 Haziran'da başlıyor

Başbakan'dan 'İmar Barışı' çağrısı! 8 Haziran'da başlıyor

Bakan Soylu'dan binlerce kişiye müjde!

Bakan Soylu'dan binlerce kişiye müjde!

90 yıllık demiryolu hattı yenileniyor

90 yıllık demiryolu hattı yenileniyor

Mehmet Şimşek'ten enflasyon açıklaması

Mehmet Şimşek'ten enflasyon açıklaması

Bank Asya'dan TMSF'ye 360 milyon lira ödeme

Bank Asya'dan TMSF'ye 360 milyon lira ödeme

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.