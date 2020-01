Yıllık yatırımcı rehberi (7)

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre 2019 yılında en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Yıllık Getiri (%) Kategorilere Göre Yıllık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF 0,039655 34,73 BNP Paribas Cardif Em. B.A. Gr. EYF 0,031672 29,07 Garanti Em. Hay. Borç. Araç. Gr. EYF 0,048225 29,04 Anadolu Hayat Em. Borç. Araç. EYF 0,047818 28,71 Allianz Hayat Em. Borç. Araç. Gr. EYF 0,045393 28,62 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF 0,016887 29,33 Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,014634 26,27 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,079121 49,20 Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,073342 48,25 Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF 0,034289 47,51 AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,079753 43,93 Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. His. Sen. EYF 0,061793 43,02 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Vakıf Em. ve Hay. Değ. Gr. EYF 0,024637 47,24 Fiba Em. ve Hay. Osmanlı Port. Değ. EYF 0,017761 42,81 Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF 0,084175 42,08 Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF 0,122761 41,07 Allianz Hayat Em. Karma EYF 0,067726 41,06 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,021482 61,14 Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,030851 60,52 Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF 0,014224 54,01 Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF 0,020502 48,47 Axa Hayat ve Em. Katılım Değ. EYF 0,022268 41,79 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler Fiba Em. ve Hay. Altın EYF 0,032494 33,79 Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,031226 33,56 Halk Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,019099 33,21 Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,028432 33,05 Garanti Em. Hay. Altın EYF 0,033371 32,97 Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası Allianz Yaşam ve Em. Para Piyasası EYF 0,065955 21,97 Allianz Hayat Em. Para Piyasası EYF 0,064444 21,93 AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Para Piyasası EYF 0,064554 21,84 Ziraat Hayat ve Em. Para Piyasası EYF 0,024827 21,83 Vakıf Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,061323 21,76 Kategorileri Göre Yıllık Kaybettiren (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı Fon Adı Son Fiyat Yıllık Getiri % - Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.

(Sürecek)