FİNANS

Yumurta üreticilerine 90 gün vadeli mısır satışı yapılacak

EKONOMİ HABERLERİ  | 25.06.2019 15:22 | Son Güncelleme

Tarım ve Orman Bakanlığı son dönemde ihracat daralması nedeniyle mali sıkıntı yaşayan yumurta üreticilerine destek olmak amacıyla harekete geçti.

Yumurta üreticilerine 90 gün vadeli mısır satışı yapılacak

Bu kapsamda Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) yumurta üreticilerine 90 gün vadeli vade farksız mısır satışı yapacak.

Söz konusu mısır satışıyla birlikte, ürettikleri yumurtaların büyük bir bölümünü ihraç ederek ülke ekonomisine katkı sağlayan yumurta sektörünün rahatlaması bekleniyor.

TMO’nun mısır satışları, sektörün yem hammadde temininde sıkıntıya düşmemesi için aralıksız devam edecek.

Mısır satışı, piyasa istikrarının sağlanması için de önemli bir adım olacaktır.

KAYNAK:İHA

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Anahtar Kelimeler:
Tarım ve Orman Bakanlığı yumurta üreticileri

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