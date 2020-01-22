FİNANS
  4. Zamana direnen meslek; ’Hasırcılık’

Zamana direnen meslek; ’Hasırcılık’

EKONOMİ HABERLERİ  | 22.01.2020 11:34 | Son Güncelleme

Kütahya’nın Simav ilçesine bağlı Çitgöl beldesinde, hasırcılık mesleği zamana direniyor.

Kütahya’nın Simav ilçesine bağlı Çitgöl beldesinde, hasırcılık mesleği zamana direniyor. Simav gölünün kurutulmasından sonra uzun yıllar yapılamayan hasırcılık mesleği, son yıllarda ilçe dışından getirilen kamışlarla sürdürülmeye çalışılıyor.
Hasır dokuyucusu 70 yaşındaki Fethiye Aytekin, çocukluktan bu yana içinde bulunduğu eski sanatı yapmaya devam ettiğini belirtti. Aytekin, “Simav gölünün kurutulmasından sonra yaptığımız halıcılık mesleğinin ardından hasır dokumaya başladık. Çoluk çocuğumuza bu işten kazandığımız parayla bakıyoruz. Hasır dokumaya başlamadan önce kamışı soyuyorum, ipini hazırlayıp dokumaya başlıyorum” dedi.
Babasının eski mesleği hasırcılık olan Süheyla Kızılaslan, göl arazisinin kurutulmasından sonra başka bölgelerden gelen kamışlarla hasır dokuma işini yaptıklarını ve ev ekonomisine katkıda bulunduklarını belirtti. Kızılaslan, hasır dokurken stres attığını ifade etti.
Çitgöl Belediye Başkanı Güray Güner’in hasırcılıkla ilgili sorularını cevaplayan Tahir Adıgüzel, dokunan hasırları İzmir, Ödemiş, Kırkağaç, Soma, Bergama’ya sattığını söyledi. Adıgüzel, “Hasır dokuma işi, göl kurutulmadan önce dedelerimiz tarafından yapılmaktaydı. 20 yıldan bu yana dışarıdan temin ettiğim kamışlarla, Çitgöl’de dokutup, ilçe dışında satışını yapıyorum. Yaklaşık 25 kişi hasır dokumacılığı yapıyor. Hedefim bu sayıyı 50’ye çıkarmak. Beldemize ekonomik olarak bir katkı sağlayacağına inanıyorum” diye konuştu.
Çitgöl Belediye Başkanı Güray Güner esa, “Çitgöl beldesi, 1960 yılından bugüne kadar hasırcılıkla iştigal etmekteydi. Hasırcılık mesleğini diğer çevre köyler bırakmasına rağmen, Çitgöl Beldesi’nde devam etmektedir. Şu an itibariyle beldemizde 30 aile hasırcılıkla geçimini sağlamaktadır. Hasır dokuyan kadınlar günlük 60 ile 70 lira arasında aile ekonomisine katkıda bulunmaktadır. Çevre göllerden kesilerek getirilen kamışlar beldemizdeki hasır dokuyan evlere dağıtılıyor, bir hasır tezgahında günlük 7veya 8 hasır dokunmaktadır. Bu gelenek yıllar itibariyle azalmasına rağmen şu anda devam etmektedir” şeklinde konuştu.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Görenlerin içini ısıtan anlar! Sevimli köpek, araçları durdurup... Görenlerin içini ısıtan anlar! Sevimli köpek, araçları durdurup...
Ace Of M.I.C.E. Exhibition by Turkish Airlines kapılarını açtıAce Of M.I.C.E. Exhibition by Turkish Airlines kapılarını açtı
Kanal İstanbul için şimdiden sıraya girdilerKanal İstanbul için şimdiden sıraya girdiler
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Yeni yılın ilk partisi kuruldu: Anadolu Birliği Partisi (ABP)

Yeni yılın ilk partisi kuruldu: Anadolu Birliği Partisi (ABP)

Bakan Soylu talimat vermişti! Eleştirilince değişti

Bakan Soylu talimat vermişti! Eleştirilince değişti

Sanayicilerden 'lokavt' kararı

Sanayicilerden 'lokavt' kararı

Dönemin en ünlü 'eko tatil' otelleri Naturland Eko Park ve Resort Otel' icradan satılık

Dönemin en ünlü 'eko tatil' otelleri Naturland Eko Park ve Resort Otel' icradan satılık

Resmi Gazete'de yayımlandı! 2020 bedelleri belli oldu

Resmi Gazete'de yayımlandı! 2020 bedelleri belli oldu

Binlerce aboneyi ilgilendiriyor! Faturalara taksit kararı

Binlerce aboneyi ilgilendiriyor! Faturalara taksit kararı

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

'Çeyrek altın alırken rengine ve sertliğine dikkat edin' uyarısı

'Çeyrek altın alırken rengine ve sertliğine dikkat edin' uyarısı

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Doğal gaz faturasında yüzde 20 tasarruf sağlamak mümkün! İşte o yöntemler

Doğal gaz faturasında yüzde 20 tasarruf sağlamak mümkün! İşte o yöntemler

Altında hızlı düşüş! İşte sebebi...

Altında hızlı düşüş! İşte sebebi...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Pegasus Genel Müdürü Mehmet Nane “Yılın CEO’su” seçildi

Pegasus Genel Müdürü Mehmet Nane “Yılın CEO’su” seçildi

İş adamlarına ’sosyal medya ile öne çıkmanın yolları’ anlatıldı

İş adamlarına ’sosyal medya ile öne çıkmanın yolları’ anlatıldı

2020 emekli promosyonları ne zaman belli olacak?

2020 emekli promosyonları ne zaman belli olacak?

Ace Of M.I.C.E. Exhibition by Turkish Airlines kapılarını açtı

Ace Of M.I.C.E. Exhibition by Turkish Airlines kapılarını açtı

Kruvaziyer gemileri Kanal İstanbul için şimdiden sıraya girdi

Kanal İstanbul için şimdiden sıraya girdiler

Atilla Bingöl: "MICE’de İstanbul başı çekiyor"

Atilla Bingöl: "MICE’de İstanbul başı çekiyor"

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.