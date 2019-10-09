FİNANS

Zengin doğal gaz rezervi bulundu

EKONOMİ HABERLERİ  | 09.10.2019 15:27 | Son Güncelleme

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı tarafından Tekirdağ’ın Kapaklı ilçesinde yürütülen doğal gaz arama çalışmaları sonuç verdi. Bölgede zengin bir doğal gaz yatağı bulundu.

Zengin doğal gaz rezervi bulundu

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı tarafından Tekirdağ’ın Kapaklı ilçesinde yürütülen doğal gaz arama çalışmaları sonuç verdi. Bölgede zengin bir doğal gaz yatağı bulundu.

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) tarafından bir süredir Kazak Gölü Mesire Alanı’nda doğal gaz arama çalışmaları devam ediyor. Yaklaşık 2 ay gibi bir süredir yürütülen arama çalışmalarının sonucunda bölgede zengin bir doğal gaz rezervinin bulunduğu açıklandı. Bulunan rezervin önümüzdeki günlerde kullanılması bekleniyor.

İLÇENİN İKİNİ REZERVİ OLDU

Şirket 2019’un ilk çeyreğinde de bölgede yaptığı çalışmalar kapsamında Karaağaç Mahallesi tarafında bir doğal gaz rezervine daha rastlamıştı. Oradaki çalışmalarının ardından ilçenin belli noktalarında çalışmaları yoğunlaştıran TPAO, Kazak Gölü Mesire Alanı’nın yaklaşık 300 metre uzağında yeni bir rezerve rastladı.

KAYNAK:İHA

PARTNERKim Milyoner Olmak İster şampiyonunun takipçi sayısı 1 günde...Kim Milyoner Olmak İster şampiyonunun takipçi sayısı 1 günde...
Merkez Bankası'ndan enflasyon açıklamasıMerkez Bankası'ndan enflasyon açıklaması
Merkla beklenen iPhone 11'lerin Türkiye satış fiyatları belli oldu!Merkla beklenen iPhone 11'lerin Türkiye satış fiyatları belli oldu!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Tekirdağ

En Çok Okunan Haberler

Yabancı ajanslar: Sınır ötesine harekat başladı

Yabancı ajanslar: Sınır ötesine harekat başladı

Emine Bulut davası başladı! Bulut'un yakınları sanığa saldırdı

Emine Bulut davası başladı! Bulut'un yakınları sanığa saldırdı

Borcu olanlar dikkat! Kredi ve kart borcunda indirim yolu açıldı

Borcu olanlar dikkat! Kredi ve kart borcunda indirim yolu açıldı

Türk ekonomisi için önemli açıklama

Türk ekonomisi için önemli açıklama

Fiyatı çok düşmüştü! Müdahale geldi

Fiyatı çok düşmüştü! Müdahale geldi

Bakan açıkladı! Dev destek geliyor

Bakan açıkladı! Dev destek geliyor

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
TCMB Başkanı'ndan enflasyon açıklaması

Merkez Bankası'ndan enflasyon açıklaması

Merkla beklenen iPhone 11'lerin Türkiye satış fiyatları belli oldu!

Apple duyurdu! İşte iPhone 11'lerin Türkiye fiyatları

3 Katlı Büyük İstanbul Tüneli ihalesine yoğun ilgi

3 Katlı Büyük İstanbul Tüneli ihalesine yoğun ilgi

Zam şampiyonu sarımsağın fiyatı düşüşe geçti

Yüzde 45 zamlanmıştı! Fiyatı düşmeye başladı

TMO kuru incirde de müdahale alımı yapacak

Fiyatı çok düşmüştü! Müdahale geldi

Dünya Bankası, Türkiye beklentilerini güncelledi

Türk ekonomisi için önemli açıklama

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.