Ziraat Katılım'a 250 milyon dolarlık sendikasyon

Ziraat Katılım Bankası A.Ş. toplamda 250 milyon ABD Doları tutarındaki murabaha sendikasyonu işlemini başarı ile tamamladı. 10 Nisan 2019’da imzalanan işlem, Ziraat Katılım’ın murabaha sendikasyonu piyasasındaki üçüncü başarılı işlemi oldu.

Euro ve Dolar olmak üzere iki para biriminde 367 gün vadeli ve toplamda 150 milyon ABD Doları tutarında murabaha sendikasyonu temin edilmesi için Bank ABC, Dubai Islamic Bank PJSC, Emirates NBD Capital Limited, Standard Chartered Bank ve Warba Bank’a düzenleyici olarak yetki verilmiş olup, Bank ABC ayrıca işlem koordinatörü olarak görev yapmıştır.

Gösterilen ilgi ve beklenenin üzerinde katılım talebi nedeniyle, Ziraat Katılım tarafından 250 milyon ABD Dolarına yükseltilen murabaha sendikasyonu faizsiz finansman prensiplerine uygun olarak yapılandırılmış ve toplam 17 bankanın katılımı ile gerçekleştirilmiştir.

Ziraat Katılım Hazine ve İç Operasyonlar Genel Müdür Yardımcısı Osman Karakütük murabaha sendikasyonuyla ilgili olarak “İlk yılımızda gerçekleştirdiğimiz 155 milyon ABD Doları tutarındaki murabaha sendikasyonumuzu, ikinci yılımızda artan yatırımcı sayısı ve yüksek talebe bağlı olarak yüzde 52 oranında artırarak 236 milyon ABD Doları olarak, bu yılda ise 250 milyon ABD Doları olarak yeniledik. Murabaha sendikasyonuna gösterilen ilgi ve beklenenin üzerinde gerçekleşen katılım, hem ülkemiz ekonomisine hem de Ziraat markasına duyulan güvenin işaretidir.