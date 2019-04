Ziraat Katılım'a 250 milyon dolarlık sendikasyon

Kaynak çeşitliliğimizi artırmak ve başta KOBİ’ler olmak üzere reel sektöre doğrudan destek sağlamak için gerçekleştirdiğimiz murabaha sendikasyonumuzun önümüzdeki yıllarda da artan bir ilgi ve taleple karşılanacağına inanıyoruz” şeklinde konuştu.

SENDİKASYONA KATILAN BANKALAR;

ABC Islamic Bank (E.C.), Dubai Islamic Bank PJSC, Emirates NBD Bank (P.J.S.C.), Emirates Islamic Bank PJSC, Standard Chartered Bank, Warba Bank K.S.C.P., Kuwait International Bank K.S.C.P., Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş., Akbank T.A.Ş.- Malta Branch, Islamic Corporation for the Development of the Private Sector, United Arab Bank P.J.S.C., Qatar Islamic Bank Q.P.S.C., Albaraka Türk Katılım Bankası A. Ş., BBK B.S.C., Arab Islamic Bank, KT Bank AG, Mashreqbank PSC

