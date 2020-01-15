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  4. '100 Bin Sosyal Konut Projesi'ne başvurularda son gün! Sosyal konut başvuru nasıl yapılır?

'100 Bin Sosyal Konut Projesi'ne başvurularda son gün! Sosyal konut başvuru nasıl yapılır?

EMLAK HABERLERİ  | 15.01.2020 10:59 | Son Güncelleme

Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca yatay mimari anlayışıyla inşa edilecek konutlar için başvurular, e-Devlet'in yanı sıra Ziraat ve Halk bankalarının yetkili şubelerinden bugün mesai bitimine kadar yapılabilecek. Projeye bugüne kadar 1 milyon 51 bin 66 kişinin başvurduğu belirtildi.

'100 Bin Sosyal Konut Projesi'ne başvurularda son gün! Sosyal konut başvuru nasıl yapılır?

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından yürütülen "Her Yıl 100 Bin Yeni Sosyal Konut Projesi"ne başvurular bugün sona eriyor.

TOKİ'nin yatay mimari anlayışıyla İstanbul başta olmak üzere 81 ilde 2+1 ve 3+1 planında yapacağı 100 bin sosyal konut için 16 Aralık 2019'dan itibaren devam eden başvuru alımı, bugün mesai bitiminde son bulacak.

Türkiye genelinde inşa edilecek konutlar için başvurular e-Devlet üzerinden yapılabildiği gibi Ziraat ve Halk bankalarının yetkili şubeleri aracılığıyla da kabul ediliyor.

Depreme dayanıklı, kimlikli, mahalle kültürünün yaşatılacağı ve yatay mimari esasıyla inşa edilecek sosyal konutlara başvuru bedelleri 2+1 daireler için 500 lira, 3+1 daireler için bin lira olarak belirlendi.

Başvurular, "şehit aileleri, harp ve vazife malulleri ile dul ve yetimleri", "en az yüzde 40 engelli vatandaşlar" ve "diğer alıcı adayları" olmak üzere 3 kategoride kabul edilecek.

Projeye bugüne kadar 1 milyon 51 bin 66 kişinin başvurduğu belirtildi.

KAYNAK:AA

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Anahtar Kelimeler:
100 Bin Sosyal Konut Projesi, başvuru, E-Devlet,

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