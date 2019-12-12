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Ev sahibi olmak isteyenlere müjde! Her yıl 100 bin sosyal konut projesinin detaylarını Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı

EMLAK HABERLERİ  | 12.12.2019 12:44 | Son Güncelleme

Dar gelirli vatandaşların ev sahibi olmasını sağlayacak "Her Yıl 100 Bin Sosyal Konut" projesi bugün tanıtıldı. Projenin detaylarını Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı.

Ev sahibi olmak isteyenlere müjde! Her yıl 100 bin sosyal konut projesinin detaylarını Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayelerinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığının koordinesi, Hazine ve Maliye Bakanlığının desteğiyle gerçekleştirilecek projenin tanıtımı, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Beştepe Kongre ve Kültür Merkezi'nde yapıldı.

Depreme dayanıklı, kimlikli, mahalle kültürünün yaşatılacağı ve yatay mimari esasıyla inşa edilecek sosyal konutlara sahip olma şartları, evlerin modelleri, uygulama özellikleri, ödeme ve vadeyle ilgili tüm ayrıntıları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıkladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan satır başları şöyle;

Toplu Konut İdaremizce hayata geçirilecek 100 bin konut projesinin tanıtımıyla sizlerle beraberiz. Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız ile Hazine ve Maliye Bakanlığımızı tebrik ediyorum.

Bugüne kadar TOKİ vasıtasıyla yüzde 90'ı sosyal konut vasfında 857 bin konut inşa ettik. Ayrıca 24 bin derslikli okullar, 40 bin yataklı hastaneler, ticari iş yerleri, stadyumlar çok sayıda kültürel tesis TOKİ tarafından ülkemize kazandırıldı. 96 millet bahçesi de TOKİ tarafından inşa ediliyor. İlk 50 binlik konut projesi büyük bir ilgi görmüştü. 2020 programımız kapsamında 81 ilde 100 bin sosyal konutun da inşa sürecini başlatıyoruz. Azami 1 ila 1.5 yıl içinde konutları bitirip sahiplerine teslim edeceğiz.

KİRA ÖDER GİBİ EV SAHİBİ OLUNACAK

Hedefimiz bundan sapma olmaması, zemin+2 zemin+3 bilemediniz zemin+4 olmak üzere vatandaşlarımızın bu binalara yerleşmeleri. Hem depreme dayanıklı hem de mahalle kültürünü yeniden hakim kılmanın adımlarını atmış olacağız. Yüzde 10 peşinatın ardından kalan tutarın tamamı için aylık 894 liradan başlayan taksitler ve 240 aya varan vadelerle ev sahibi olma imkanını sağlayacağız. 100 bin dar gelirli ailenin kira öder gibi ev sahibi olmasını sağlayacağız

YATIRIM BEDELİ 17.3 MİLYAR LİRA

Bu konutlar 2+1 brüt, 75 ve 85 metrekare ile 3+1 brüt 100 metrekare olarak projelendirilecek. Projenin toplam yatırım bedeli yaklaşık 17 milyar 300 milyon lirayı buluyor. Projede evler geleneksel mahalle kültürümüzü yaşatacak şekilde tasarlanacak.

Marmara Bölgesi'nin Türkiye'nin Avrupa'ya açık kapısı olması vesilesiyle hem geleneksel hem de modern yapılar yapacağız. Ege Bölgesi, bölgenin iklim koşullarına uygun geleneksel zarif dokusuna nitelikte çözümlemeler yapacağız. Akdeniz'de güneş ışınlarını yansıtacak canlılıkta, sade ve yalın çizgileri yer yer teras yer yer eğimli çatılarıyla geleneksel kemerli pencereler Akdeniz mimari kültürü yaşatılmaktadır. İç Anadolu Bölgesi'nde ahşap süslemeli bitişik düzenli yapıları, cumbalı evleriyle örf adet ve gelenekleri yaşatan konutlar yapacağız. Doğu Anadolu'da karasal iklimin gündüz sıcak, gece soğuk tavrına cevap verecek nitelikte cephe unsurlarının bölgenin yapısına uygun malzemelerden seçilmesine özen gösterilmektedir.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi, bölgenin yöresel taşlarının olduğu cephe kaplamaları ve motif işlemeleri esas unsur olmakla birlikte yer yer düz damların, yer yer eğimli çatıların mahremiyet unsurlarının ön planda tutulduğu yerleşim planı kararları alınmaktadır. Hayırlı olsun....

'İNSANOĞLU GÖĞE YAKIN YAŞAMAMALI'

Yakın tarihte ülkemizin yaşadığı ekonomik ve sosyal krizlerin şehirler üzerinde de olumsuz etkileri oldu. Bunun başında çarpık kentleşme gelmektedir. İnsanoğlu göğe yakın değil toprağa yakın yaşamalıdır. Öyle konutlar yapıldı ki 20, 30, 40, 50 kat, bu binaların içerisinde yaşamak mümkün değil. Bu bizim komşuluk hukukumuzu ortadan kaldırdı. Yeniden mahalle kültürümüzü inşa etmemiz lazım.


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Okuyucu Yorumları 24 yorum
Bundan 18 yıl önce bir ev sahibi olmak hayaldi. Şimdi sıradan bir şey oldu. Bakkaldan bir ekmek alır gibi. Sen çok yaşa be Reis
seçim geliyor dikkat yine başladı yalan dolan.yakında yerli arabada çıkıyor denirse çok yaklaştı demektir
bana ev deyil iş imkanı saglasın fabrikalar kursun üretim yapalım bi çengelli igneyi bile dışardan alıyoruz düşünün me demek istedigimi iş olursa hepsi olur saygılar..?
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