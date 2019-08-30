GYODER: Konut satışları düşerken, yabancıya satışlar arttı

"2019 yılı ikinci çeyreğin sonunda, önceki yılın aynı dönemine göre ilk el satışlar yüzde 38.6, ikinci el satışlarda ise yüzde 17 düştü.

"2019 yılı ikinci çeyrek konut satışları, bir önceki yılın aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 27 düştü ve 249 bin 363 adet seviyesinde kalırken, yılın ilk altı aylık döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 22’lik bir düşüşle 505 bin 796 adet oldu.

Raporda, yılın ilk yarısına ilişkin gelişmeler şu bilgi ve değerlendirmelerle aktarıldı:

Raporda, Merkez Bankası'nın 25 Temmuz’daki toplantısında politika faizini 425 baz puan düşürerek yüzde 24’ten yüzde 19.75’e indirmesi sonucunda borçlanma maliyetinin düşmesinin, sektörde talebi ve büyümeyi canlandıracağı beklentisini ortaya çıkarttığı vurgulandı ve kredi faizlerindeki düşüşün gayrimenkul satışlarını artıracağı ifade edildi.

Gayrimenkul ve Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Derneği’nin (GYODER), "Türkiye Gayrimenkul Sektörü 2019-2. Çeyrek Raporu" verilerine göre, ipotekli satışların yüzde 60.2 düştüğü ikinci çeyrekte, genel konut satışları yüzde 27 düşerken, yabancılara konut satışları yüzde 68.86 yükseldi.

"İpotekli konut satışlarında geçen yılın aynı dönemine göre adet bazında yaklaşık yüzde 60.2’lik bir düşerken, taleplerde yaşanan daralmada ipotekli satışların etkili olduğu görüldü.

"İpotekli satışların dışında kalan satışlar ikinci çeyrekte yüzde 10.9 düştü. Taleplerde yaşanan daralmaların konut fiyatlarındaki etkisi de görülmeye devam etti.

"Konut fiyat endeks artışında yılın ilk çeyreğinde de görülen ivme kaybı 2019 yılı ikinci çeyreğinde de görüldü. Mart ayı itibarıyla yüzde 3.45 olan Merkez Bankası konut fiyat endeksi yıllık artışı Mayıs ayında yüzde 1.57’ye kadar geriledi.

"Yabancılara yapılan konut satışları 2019 yılı ikinci çeyrek sonu itibarıyla geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 68.9’luk artış ile 19 bin 952 adete yükseldi. 2019 yılı ikinci çeyrek bazında ise geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 58.5’lik büyüme oldu.

"Toplam satışlar içindeki pay ise ikinci çeyrekte yüzde 4.1 seviyesinde gerçekleşti. İkinci çeyrekte yabancılara yapılan konut satışlarında ilk sırada yüzde 44.3 pay ile İstanbul, ikinci sırada yüzde 21.2 pay ile Antalya yer aldı. Aynı dönemde konut satışlarında Türkiye'yi tercih eden ilk üç ülke ise sırasıyla Irak, İran, Rusya Federasyonu oldu.

"Yabancıların tüm gayrimenkul çeşitleri bazında Türkiye’de yaptıkları yatırımları incelendiğinde; 2019 yılı 2. çeyreği sonu itibariyla 2018 yılı aynı döneminden farklı olarak Mısır, Katar, Güney Kore ve İran, Türkiye’yi tercih eden ilk 10 ülke arasında yer aldı."

